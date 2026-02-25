Nyt lauhtuu: Etelään luvassa jopa vesisateita Vuoden toistaiseksi suurin käänne säässä on käsillä, kun lounaasta virtaa huomattavan lauhaa ja kosteaa ilmaa ja sateita leviää koko maahan.

Sää lauhtuu perjantaihin mennessä maan etelä- ja länsiosassa plussan puolelle, jolloin sateen olomuoto muuttuu pääosin vedeksi. Kuva: Jaana Kankaanpää

Uutiset | Sää Jani Sorsa

Lyhyitä poikkeuksia lukuun ottamatta vuotta 2026 on toistaiseksi värittänyt lähinnä kylmä ja poutainen pakkassää. Muun muassa Helsingin Kaisaniemen havaintoasemalla päivän ylin lämpötila on yltänyt -1 asteen lauhemmalle puolelle koko vuoden aikana ainoastaan neljänä päivänä (16.-19. tammikuuta).

Myös sademäärät ovat olleet todella vähäisiä. Esimerkiksi Lohjan Porlan asemalla vuoden sadekertymä on tällä hetkellä 28 millimetriä, kun keskimäärin tähän päivämäärään mennessä on satanut 97,1 millimetriä.

Helmikuun loppu tuo kuitenkin muutoksia niin lämpötiloihin kuin sateisiinkin. Torstaiyön aikana lännestä leviää lumisadetta lähes koko maahan. Lunta kertyy etelässä enimmillään 10–15 senttimetriä, pohjoisessakin useita senttejä. Ajokeli muuttuu sakeassa lumisateessa huonoksi tai erittäin huonoksi.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Sade ei kuitenkaan tule kokonaisuudessaan lumena, sillä sää lauhtuu perjantaihin mennessä maan etelä- ja länsiosassa plussan puolelle, jolloin sateen olomuoto muuttuu pääosin vedeksi. Samalla jalkakäytävistä voi tulla monin paikoin hyvinkin liukkaita.

Perjantaina lämpötila pysyy maan etelä- ja keskiosassa vähän plussan puolella. Sää on sumuista ja monin paikoin tulee tihkusadetta. Pohjoisessa on 0–10 astetta pakkasta ja paikoin heikkoa lumisadetta. Lauantaina lännestä saapuu mahdollisesti jo toinen matalapaine sateineen, joka toisi maan eteläosaan lisää vesisateita ja pohjoiseen lunta. Ennustettavuus on kuitenkin nopeasti muuttuvan säätyypin myötä melko huono.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

