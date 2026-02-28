Jalankulkijoiden oltava tarkkana – tänään erittäin liukasta suuressa osassa maata
Jalankulkusää on tänään erittäin liukasta suuressa osassa maata.
Ilmatieteen laitos varoittaa huomattavasta liukastumisriskistä kaikissa maakunnissa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläpuolella. Kevyen liikenteen väylät ovat erittäin liukkaita, koska niillä olevan jään päällä on vettä.
Sää jatkuu viikonloppuna lauhana etenkin maan etelä- ja keskiosassa, minne on tänään luvassa paikoin tihkusateita.
Etelä-Suomessa varoitetaan myös tulvista, sillä sateet ja lumen sulaminen voivat aiheuttaa hulevesitulvia lumen ja jään tukkiessa viemäreitä.
