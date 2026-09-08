Suomenlahden merikaapelivaurioista syytetyn kapteenin puolustus: Meren pohjassa raahautunut ankkuri oli "täysi yllätys"

Helsingin käräjäoikeudessa ovat syytettyinä rahtialuksen kapteeni ja pursimies. He kiistävät syytteet.

Syyttäjät vaativat Suomenlahdella uudenvuodenaattona tapahtuneista kaapelivaurioista syytetyille miehille vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia.

Helsingin käräjäoikeudessa maanantaina alkaneessa oikeudenkäynnissä syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Saint Vincent ja Grenadiinien lipun alla seilanneen rahtialuksen kapteeni ja pursimies. He kiistävät syytteet.

”Vaadimme tässä vaiheessa kahden ja puolen vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta, mutta katsotaan, miten tämä asia etenee ja minkälaisia seikkoja tähän rangaistuksen mittaamiseen tulee esille oikeudenkäynnissä”, kommentoi medialle valtionsyyttäjä Heidi Nummela.

Syyttäjien mukaan Fitburgin venäläinen kapteeni Andrei Maksimenko sekä aluksen azerbaidzhanilainen pursimies aiheuttivat Suomessa vakavan vaaran energiahuollolle tai ainakin tähän rinnastettaville useille yhteiskunnan tärkeille toiminnoille vahingoittamalla Elisan ja Arelion Finlandin tietoliikenteeseen käytettäviä valokuitukaapeleita ja yrittämällä vahingoittaa kahdeksaa muuta merenalaista tietoliikenne- ja sähkökaapelia sekä kaasuputkea.

Syyttäjien mukaan kapteenin ja pursimiehen toiminnan seurauksena Fitburg-alus veti perässään ankkuriketjua ja sen päässä olevaa vaurioituneen ankkurin tukkia meren pohjaa pitkin Suomen aluevesien ulkopuolisella merialueella usean tunnin ajan noin 130 kilometrin matkan.

Ankkuriketju ja -tukki ovat syyttäjien mukaan kulkeneet kaapelien ja putken yli, jolloin Elisan ja Arelion Finlandin tietoliikennekaapelit ovat rikkoontuneet.

Elisan omistaman kaapelin fyysiset vauriot ovat Suomen aluevesien alueella ja Viron talousvyöhykkeellä, Arelion Finlandin kaapelin vauriot Viron talousvyöhykkeellä. Syytteissä rikosten tekopaikaksi on merkitty Helsinki ja ulkomaat.

Syyttäjien mukaan teossa on kyse tahallisuudesta.

”Siihen tietysti vaikuttavat monet asiat. Ensimmäinen on se, että onko tahallisesti laskettu se ankkuri? Jos ankkuri on jollain muulla tapaa päätynyt mereen, niin onko se tahallista, jos on huomattu, että vedetään sitä perässä ja kaapeleita katkeaa? Tietysti siihen vaikuttaa sekin, että mitkä ovat henkilöiden asemat ja vastuut siellä aluksella”, aluesyyttäjä Mikko Larkia kertoi.

Ankkuriketjun ja -tukin raahaaminen sähkökaapelien ja kaasuputken yli on syyttäjien mukaan myös aiheuttanut riskin vaurioitumisesta. Syyttäjien mukaan teosta olisi sekä erikseen että yhdessä tietoliikennekaapelien vaurioitumisen kanssa olisi voinut aiheutua sähkönjakelun ongelmia sekä Suomessa että Baltiassa.

”Kaasun saatavuus Suomessa on ollut merkittävästi riippuvainen kyseisen kaasuputken toiminnasta. Vaurio olisi johtanut muutamassa päivässä kaasun loppumiseen Suomessa”, syyttäjät katsovat.

”Ilman Suomen viranomaisten puuttumista asiaan olisi alus jatkanut matkaansa ja suurella todennäköisyydellä voinut aiheuttaa lisää merkittäviä vahinkoja vaurioittamalla muita meren pohjassa olevia kaapeleita”, syyttäjät katsovat.

Syyttäjien mukaan kaapelien vaurioitumisesta aiheutui niiden omistajille erilaisia kuluja ainakin useiden satojen tuhansien eurojen arvosta.

”Tässä vaiheessa kuitenkin riidanalaista on vielä ylipäänsä se, aiheuttiko Fitburg nämä kyseiset vahingot”, Nummela huomautti oikeudessa.

Oikeudessa keskusteltiin useaan otteeseen siitä, että ankkuri oli ollut likainen.

”Käsityksemme mukaan (syytetyt) ovat esitutkinnassa kertoneet, että kun ankkuri on jossain vaiheessa nostettu ylös siellä Pietarin edustalla, niin se on tuonut mukanaan niin paljon mutaa ja savea, joka on tukkinut mahdollisuuden nähdä, onko se ankkuri nostettu ylös”, Nummela kertoi.

Syyttäjät katsovat, että kapteeni Maksimenko on hyväksynyt aluksen kulun ankkuria raahaten tai ainakin siten, ettei ankkurin ylhäällä oloa ole varmistettu.

Kapteeni kiistää syytteet. Hänen mukaansa hän ei toiminut huolimattomasti tapahtumahetkellä käytettävissä olleiden tietojen perusteella ennen satamasta lähtöä tai sen jälkeen.

”Kapteeni ei missään vaiheessa ole tiennyt, että alus kulkiessaan Suomenlahdella raahaa tämmöistä lavatonta ankkuria. Se ei näy missään laivan nopeustiedoissa, kulutuksessa, kierrosluvussa tai missään käyttäytymisessä. Eli koko asia on ollut ihan täysi yllätys sitten jälkikäteen”, kapteenin puolustusasianajaja Olli Etelämäki sanoi.

Etelämäen mukaan oikeudessa nyt selvitetään, miten ankkuri on pudonnut.

”Onko se inhimillinen syy vai voiko löytyä mekaanista syytä vai mistä on kyse.”

Pursimiehen osalta syyttäjät katsovat, että tämän tehtäviin on kuulunut nostaa ankkuri tai ainakin varmistaa sen pysyvän ylhäällä aluksen lähtiessä satamasta sekä kulkiessa merellä, mutta hän ei ole huolehtinut näistä tehtävistä.

Pursimies kiistää kaikki häntä vastaan nostetut syytteet. Hänen oikeusavustajansa, varatuomari Markku Salonen kommentoi, ettei pursimies nosta tai laske ankkuria, ellei esimies käske tehdä niin.

”Päämieheni ei voi uskoa, että tuo ankkuri olisi ollut alhaalla silloin, kun he lähtivät Pietarista”, Salonen kommentoi toimittajille.

Salosen mukaan hänen päämiehensä ei voi myöskään uskoa, että Fitburg-alus olisi aiheuttanut vauriot.

Niin kapteeni kuin pursimies katsovat, ettei Suomella ole asiassa rikosoikeudellista toimivaltaa, koska kaapeleiden vauriopaikat ovat Suomen aluevesien ulkopuolella.

Syyttäjät katsovat, että syyte rikoksesta tutkitaan sen paikkakunnan tuomioistuimessa, missä rikos on tehty eli missä rikollinen teko suoritettiin tai rikoksen seuraus ilmeni.

Syyttäjien mukaan epäiltyjen rikosten seurausten voi katsoa aiheutuneen Helsingissä, koska Arelion Finlandin ja Elisan kotipaikat ovat siellä. Näin ollen toimivaltainen käräjäoikeus on Helsingin käräjäoikeus.

Myös oikeusistunnon puheenjohtaja katsoi maanantaina, että käräjäoikeus oli asiassa toimivaltainen.

Maanantain istunnon lopuksi käräjäoikeus jatkoi kapteenin ja pursimiehen matkustuskieltoa pääkäsittelyn päättymiseen saakka.

Maanantain oikeudenkäyntiä oli seuraamassa runsaasti mediaa. Myös Venäjän suurlähetystön edustaja oli saapunut seuraamaan istuntoa.