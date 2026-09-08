KS: Kajaanilainen Peetu Karjalainen laulaa Norjan kuninkaan hautajaisissaSuomen valtionjohdosta Norjan kuninkaan hautajaisiin osallistuu ainakin presidentti Alexander Stubb puolisoineen.
Kajaanista kotoisin olevalla huilistilla Peetu Karjalaisella on edessään ikimuistoinen esiintyminen. Hän laulaa keskiviikkona Norjan kuninkaan Harald V:n hautajaisissa Oslon tuomiokirkon kuoron jäsenenä. Kuorossa on kaikkiaan 32 laulajaa.
Asiasta uutisoi Kainuun Sanomat.
25-vuotias Karjalainen opiskelee klassisen huilun soittoa Norjan musiikkikorkeakoulussa. Oslon tuomiokirkon kuorossa hän on laulanut syksystä 2022.
Viime vuonna Karjalainen sai kandidaatinopinnot valmiiksi ja kapellimestarin pätevyyden. Tänä syksynä huiluopinnot jatkuvat maisteritasolla.
Karjalainen on huomannut pitkäaikaisen kuninkaan, Harald V:n, merkityksen norjalaisille.
”Valtaosa ikäryhmästä riippumatta suree jollain tasolla.”
Suomen valtionjohdosta hautajaisiin osallistuvat ainakin presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb.Artikkelin aiheet
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