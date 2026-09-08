Hävikkituotteiden myyntiin erikoistunut ruokakauppa Fiksuruoka aikoo tuplata myymälöidensä määrän vielä tänä vuonna. Alkujaan verkkokauppana aloittanut yhtiö on viime vuodesta alkaen avannut kolme kivijalkaliikettä kauppakeskuksiin Turussa, Vantaalla ja Espoossa.

Uudet myymälät avautuvat nyt loppuvuoden aikana Helsingin Itikseen, Tampereen Ratinaan ja Hyvinkään Willaan.

”Kaikki tähänastiset kauppamme ovat kääntyneet kannattaviksi heti ensimmäisestä kokonaisesta kuukaudesta lähtien”, kertoo toimitusjohtaja Juhani Järvensivu tiedotteessa.

Fiksuruoan toimitusjohtaja Juhani Järvensivu yhtiön kuvassa vuodelta 2020. Kuva: Fiksuruoka.fi

Fiksuruoka on hävikkikauppa, joka ostaa elintarvikkeiden ja käyttötavaran ylijäämää muun muassa valmistajilta ja tukkuliikkeiltä. Niiltä ylimääräisiksi jääneet tai päiväystään lähestyvät tuotteet myydään kuluttajille alennettuun hintaan. Liikkeissä ei ole pysyvää valikoimaa, vaan tuotteet ja kategoriat vaihtelevat saatavuuden mukaan.

Kaupan suosio on kasvanut voimakkaasti. Järvensivun arvion mukaan fyysiset myymälät vastaavat vuoden loppuun mennessä noin puolta yhtiön kaikesta myynnistä Suomessa.

Myymälät ovat tuoneet valikoimiin myös alkoholin ja pakasteiden kaltaisia uusia tuotteita, joita verkkokaupasta ei ole voinut toimittaa.

“Se, että asiakas voi nyt napata ostoskoriinsa hävikkihinnalla myös kylmä- ja pakkastuotteita sekä mietoja alkoholijuomia, tekee meistä yhä kokonaisvaltaisemman vaihtoehdon perinteisen ruokakaupan rinnalle”, Järvensivu hehkuttaa.

Hänen mukaansa yhtiön perimmäisenä tavoitteena on lopulta myydä kaikki Suomen yrityksissä syntyvä hävikki.