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Juuri nyt | Sateita riittää päivä toisensa jälkeen – viikonloppuna kartoilla vilahtelee poutaisempi sää
Tilaajalle | Pelletin hinta rajussa nousussa Saksassa – puupapanasta saa maksaa jo nyt enemmän kuin viime talvena