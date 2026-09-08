Keskiviikon pörssisähkö kalleimmillaan yli 28 senttiä, torstaina Olkiluoto 3 pimenee viikoiksiOlkiluoto 3 irrotetaan sähköntuotannosta noin 50 päiväksi huoltotöitä varten. Syksyn säistä riippuu, kuinka paljon katko vaikuttaa pörssisähkön hintoihin.
Keskiviikkona 9. syyskuuta pörssisähkön varttihinta nousee korkeimmillaan 28,87 senttiin kilowattitunnilta.
Hinnakkaimmat 15 minuuttia alkavat varttia vaille seitsemältä illalla. Alimmillaan hinta on yöllä ja aamulla, kalleimmillaan aamupäivällä ja illalla. Vuorokauden keskihinta on 12,51 senttiä.
Hintoihin vaikuttavat tutut tekijät: päivittäiset tuulisähkön, aurinkoenergian ja eurooppalaisen sähkömarkkinan vaihtelut, sekä pidemmällä aikavälillä Iranin sota ja pohjoismaisen vesivoiman varannot.
Tulevan lämmityskauden hinnoissa on nousupainetta, mikä näkyy muun muassa määräaikaisten sähkösopimusten kallistumisena. Esimerkiksi Fortumin 24 kuukauden kiinteän sopimuksen sähkönhinta on noussut viime keväästä liki 50 prosenttia, ollen nyt 10,49 senttiä kilowattitunnilta.
Kohtuuttoman suuresta talvisähkön hintaloikasta ei kuitenkaan ole toistaiseksi tietoa. Vielä elokuussa MT:n haastattelema Energiaviraston ekonomisti Jonatan Kanervo kuvasi sähkön futuurihintoja nouseviksi, mutta ”ei ihan älyttömiksi”.
Päivä- ja tuntikohtaiset vaihtelut ja hintapiikit saattavat silti syksyn mittaan yleistyä. Vähätuulisina päivinä nousua voivat aiheuttaa myös Suomen suurimman voimalan, Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoksen huoltotyöt.
Olkiluoto 3 poistetaan torstaina 10. syyskuuta sähköntuotannosta noin 50 päiväksi. Kyse on suunnitelman mukaisesta vuosihuollosta, joka tehdään 18 kuukauden välein.
Voimala on huollon alkaessa ollut yhtäjaksoisessa käytössä ennätykselliset 498 vuorokautta, kerrotaan TVO:n tiedotteessa. Tänä aikana Olkiluoto 3 on tuottanut sähköenergiaa yhteensä noin 17,2 terawattituntia.
”Se, että tuotannossa ei ole ollut yhtään keskeytystä, kertoo laitoksen hyvästä käytettävyydestä ja henkilöstömme vahvasta osaamisesta”, kertoo TVO:n tuotantojohtaja Jukka Vastamäki.
Huollon tärkeimpiä töitä ovat uraanipolttoaineen vaihto sekä pääkiertopumppujen korjaukset ja tarkastukset. Työvaiheita on yhteensä noin 6 000.
Olkiluoto 3:n seuraava huolto ajoittuu keväälle 2028.Artikkelin aiheet
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