Droonivahingoista voi hakea korvauksia valtioltaDroonivahinkoja koskevan määräaikaisen lain valmistelu käynnistetään, mutta korvauksia voi hakea jo nyt.
Talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut, että vieraan valtion droonin aiheuttamia kohtuullisia vahinkoja voidaan korvata yksityishenkilöille ja yrityksille tapauskohtaisesti. Asiasta kertoo valtiovarainministeriö.
Korvausta voidaan myöntää ainakin ihmisille ja omaisuudelle aiheutuneista vahingoista. Korvauksia voi saada vain normaalioloissa, ja niiden määrä perustuu tapauskohtaiseen harkintaan.
Droonivahinkoja koskevan määräaikaisen lain valmistelu käynnistetään, mutta korvauksia voi hakea jo nyt.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat