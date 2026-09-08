Sateita riittää päivä toisensa jälkeen – viikonloppuna kartoilla vilahtelee poutaisempi sää

Tänään tiistaina vettä on tullut Suomen yli kulkevasta laajasta sadealueesta jokaiselle Ilmatieteen laitoksen mittausasemalle.

Iltapäivään mennessä eniten on satanut pohjoisessa sekä paikallisesti Vaasa Klemettilän asemalla, jonne kulkeutui Selkämereltä äkäinen ukkoskuurojono.

Loppupäivän aikana matalapaineen keskus liikkuu maan pohjoisosan yli koilliseen vieden voimakkaimmat sateet mukanaan. Yöllä vesisateita tulee vielä maan keskivaiheilla ja idässä, Lapissa puolestaan on poutaista ja jopa selkeää.

Aamuksi kuitenkin lounaasta saapuu jo uusi annos sateita maan etelä- ja keskiosaan ja pohjoisessakin alkaa kuurotella.

Myös huominen on siis varsin sateinen päivä.

Sateiden ennustettavuus on vielä toistaiseksi hyvin heikko. Kuva: Ilmatieteen laitos

Torstain osalta on selvää, että epävakainen sää jatkuu, mutta sateiden ennustettavuus on vielä toistaiseksi hyvin heikko.

Tämä johtuu siitä, että eri säämallit ovat hyvin erimielisiä sekä sateiden paikasta että voimakkuudesta. Tällä hetkellä osa malleista toisi meille lännestä matalapaineen solan, joka syvenisi varsinaiseksi matalapaineeksi napoineen Suomen ylle saapuessaan. Osa malleista puolestaan jättäisi torstaiksi heikohkon solan, josta ei muodostu varsinaista matalapainetta.

Suuri vaihtelu ennusteissa johtaa siihen, että sään paikkakuntakohtaiset piste-ennusteet voivat lähipäivinä hyppiä hyvinkin paljon malliajojen välillä.

Myös perjantaina sateita vaikuttaisi muodostuvan ainakin maan etelä- ja keskiosaan, mutta ne ovat kuurottaisempia ja aurinkokin saattaa kuurojen välissä pilkahdella.

Lauantaiksi ja sunnuntaiksi lähes kaikki säämallit tulkkaavat korkeapaineen selännettä, mikä tarkoittaisi poutaisempaa ja aurinkoisempaa säätä.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

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