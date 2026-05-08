Pienet matkustajat vaarassa – Pohjanmaan poliisilaitos määräsi liikennevirhemaksuja Lasten turvallisessa kuljettamisessa puutteita Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella.

Pohjanmaan poliisilaitos valvoi lasten turvallista kuljettamista huhtikuun lopulla. Kuvituskuva. Kuva: Jaana Kankaanpää

Uutiset | Liikenne Maija Ala-Siurua

Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella kuljetettiin lapsia autoissa ilman asianmukaista turvalaitetta. Asia kävi ilmi, kun poliisilaitos ja Liikenneturva valvoivat turvakaukaloiden, -istuinten ja istuinkorokkeiden käyttöä 24. huhtikuuta erityisesti päiväkotien ja koulujen läheisyydessä.

Vaikka suurimmalla osalla tarkastetuista kuljettajista lasten kuljettaminen oli hoidettu asianmukaisesti, valvonnassa havaittiin edelleen myös vakavia puutteita, poliisilaitos kertoo tiedotteessaan.

Päivän aikana tarkastettiin yhteensä 177 ajoneuvoa, joissa oli lapsi kuljetuksessa. Valvonnassa määrättiin yhteensä kuusi liikennevirhemaksua ja viisi kirjallista huomautusta.

”Edelleen tulee vastaan tilanteita, joissa lapsen turvallinen kuljettaminen ei toteudu lain edellyttämällä tavalla.” Juha Koistila

Liikennevirhemaksuja määrättiin muun muassa tilanteissa, joissa alle 135 senttimetriä pitkää lasta kuljetettiin ilman asianmukaista turvalaitetta. Lisäksi yhdessä tapauksessa lasta kuljetettiin auton etupenkillä ilman asianmukaista turvalaitetta, eikä lapsen turvavyö ollut oikein kiinnitetty.

”On hyvä, että valtaosalla asiat olivat kunnossa, mutta edelleen tulee vastaan tilanteita, joissa lapsen turvallinen kuljettaminen ei toteudu lain edellyttämällä tavalla. Kyse on kuitenkin lapsen turvallisuudesta liikenteessä, ja siksi valvonnalle on edelleen tarvetta”, kertoo tiedotteessa komisario Juha Koistila Pohjanmaan poliisilaitokselta.

Lain mukaan lapsen on käytettävä turvakaukaloa, turvaistuinta tai istuinkoroketta autossa matkustaessaan, kunnes hän on 135 senttimetriä pitkä.

Liikenneturva suosittelee, että lapsi istuu asianmukaisessa turvalaitteessa, kunnes hän on 150 senttimetriä pitkä. Lisäksi olisi hyvä, että lapsi istuisi selkä menosuuntaan asennetussa turvaistuimessa niin pitkään kuin mahdollista, kuitenkin vähintään nelivuotiaaksi saakka.