Syntyvyys nousi Suomessa hieman viime vuonna − näissä maakunnissa syntyvyys pysyi ennallaanNaisten kokonaishedelmällisyysluku oli viime vuonna 1,30. Vuonna 2024 luku oli tilastohistorian matalin eli 1,25.
Syntyvyys nousi vuonna 2025 hieman edellisvuodesta, kertoo Tilastokeskus.
Syntyvyys nousi viime vuonna kaikissa maakunnissa lukuun ottamatta Päijät-Hämettä ja Keski-Pohjanmaata, joissa taso pysyi ennallaan.
Kokonaishedelmällisyysluku kertoo, kuinka monta lasta nainen keskimäärin saisi, jos syntyvyys pysyisi laskentavuoden tasolla. Väestön uusiutumisen rajana pidetään keskimääräistä lapsilukua noin 2,1 naista kohden.
