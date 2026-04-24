Suomeen työstetään järjestelmää, joka mahdollistaisi maksamisen verkkokatkosten aikana − tästä on kyse Tavoitteena on, että jatkossa kaupan kassalla voisi maksaa, vaikka maksupääte ei olisi yhteydessä internetiin.

Suomalaiset maksavat nykyään kauppaostoksiaan pääasiassa kortilla. VESA MOILANEN / LEHTIKUVA.

Suomeen on suunnitteilla järjestelmä, joka mahdollistaisi kortilla maksamisen myös internetkatkosten aikana.

Järjestelmää tarvitaan, sillä suomalaiset maksavat nykyään kauppaostoksiaan pääasiassa kortilla. Sillä taattaisiin, että kortilla voi maksaa vaikkapa Suomen internetyhteyksiin kohdistuvien hyökkäysten aikana.

”Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kansalaiset voivat jatkaa maksukorttien käyttöä kaupan kassalla myös siinä tilanteessa, kun kaupan verkkoyhteydet ovat poikki. Sellaisia tilanteitahan moni meistä on varmaan kohdannut ihan normioloissakin”, Suomen Pankin johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki sanoo STT:lle.

Välimäen mukaan maksuja voisi jatkossa toteuttaa ainakin rajatuilla summilla sekä rajattujen tuotteiden ja palveluiden kohdalla. Rajauksia ei ole vielä tehty, mutta lähtökohtana on, että ihmiset pystyvät ostamaan ruokaa, lääkkeitä ja bensiiniä sekä nostamaan käteistä kaikissa oloissa.

Järjestelmää hahmottelee Suomen Pankki yhteistyössä muiden rahoitusmarkkinaviranomaisten kanssa. Offline-korttimaksaminen on yksi varautumistyön toisiaan täydentävistä hankkeista, Välimäki sanoo.

Finanssiala ry:n johtavan asiantuntijan Kirsi Kleppin mukaan normaaliaikojen häiriönhallinta on avainasemassa pitkittyneisiin häiriötilanteisiin varautumisessa.

”Jos normaaliaikojen toiminta ei ole kunnossa, niin sen päälle on aika hankala lähteä rakentamaan häiriötilanteessa tarvittavia ratkaisuja”, Klepp sanoo STT:lle.

Tällä hetkellä tavoitteena on saada mahdollisimman pian määriteltyä malli, jossa huomioitaisiin Suomen erityispiirteet. Pyrkimyksenä on päästä yhteisymmärrykseen viranomaisten, finanssialan sekä kaupantoimijoiden välillä. Tarkkaa aikataulua ei kuitenkaan ole vielä selvillä.

”Sanotaanko, että jos tämä vuoden aikana saadaan, niin en ole pahoillani”, Suomen Pankin Välimäki sanoo.

Suomessa on jo huoltovarmuustilijärjestelmä vakavampien tilanteiden varalle. Tällaisia olisivat esimerkiksi tilanteet, joissa koko Suomen yhteydet olisivat poikki tai yksi tärkeistä pankeista putoaisi pois pelistä.

Offline-toiminnallisuus ei olisi pelkästään huoltovarmuustekninen kysymys, vaan sillä varmistettaisiin myös liiketoiminnan jatkuvuutta.

”Eli ei tarvita mitään viikon katkoa, vaan puhutaan tilanteista, joissa syystä tai toisesta nettiyhteydet eivät toimi”, Välimäki toteaa.

Vielä ei ole selvää, tarvitseeko järjestelmän käyttöönotto myös lainsäädännöllisiä toimia. Finanssialan Kleppin mukaan lainsäädännöllistä tukea todennäköisesti tarvittaisiin sähkön saatavuutta ja tietoliikenneyhteyksien pysyvyyttä koskien. Finanssiala ry on todennut, että häiriötön maksaminen pitäisi ratkaista markkinaehtoisesti. Tärkeää on varmistaa reaaliaikaisten yhteyksien säilyminen, Klepp sanoo.

Valmisteluissa pyritään huomioimaan kaikkien eri toimijoiden tasapuolinen kohtelu. Tavoitteena on, että järjestelmä koskisi kaikkia suomalaisten korttien liikkeeseenlaskijapankkeja. Vastaavanlainen offline-maksamisen järjestelmä on kehitteillä myös muissa Pohjoismaissa sekä Baltian maissa.

”Olemme yhteistä ongelmaa ja yhteistä uhkakuvaa ratkomassa ja tehdään myös yhteistyötä rajojen yli”, Välimäki sanoo.