Sähkön hinta nousee ‒ tässä syyt Sähkön hintojen nousu uhkaa kiihtyä loppuvuonna Pohjoismaissa.

Yritysten ja kuluttajien kannattaa varautua kasvaviin sähkölaskuihin.

Tilda Karhumaa

Sähkön hinnat jatkavat nousuaan Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Pohjoismaiden sähkömarkkinoihin kohdistuu ennennäkemätöntä painetta, eikä helpotusta ole näköpiirissä.

Hintojen nousupaineiden taustalla ovat Nordic Energy Market Insights -raportin mukaan Euroopan maakaasun toimitusten suuri epävarmuus sekä Pohjoismaiden heikko vesitilanne.

Geopoliittisen epävarmuuden ja vesivoimavarantojen vähyyden odotetaan nostavan sähkön hinnat joillakin pohjoismaisilla hinta-alueilla yli kaksinkertaisiksi viime vuoteen verrattuna.

Vuoden ensimmäiset kuukaudet ovat tuoneet sähkölaskuihin ikäviä yllätyksiä sekä yrityksille että kuluttajille.

”Suomessa hinnat ovat vuonna 2026 olleet tähän mennessä 76 prosenttia korkeammat kuin viime vuoden ensimmäisinä kuukausina. Arvion mukaan loppuvuoden hinnat ovat lähes 60 prosenttia viime vuotta korkeammat”, toteaa Mind Energyn maajohtaja Kimmo Kuusinen.

Vesivoimaloiden veden tasot ovat alimmalla tasolla kymmeneen vuoteen, ja Mind Energyn tiedotteen mukaan on epätodennäköistä, että vesitilanne normalisoituisi kesän aikana.

Helleaaltojen riski on tulevana kesänä suuri ja 65 prosentin todennäköisyydellä kesä on tavallista kuivempi ja lämpimämpi Euroopassa ja Pohjoismaissa.

Yrityksille edessä on haastava syksy ja talvi, sillä energiakustannusten arviointi vaikeutuu ja hintaerot kasvavat vuorokauden ja vuodenaikojen välillä.