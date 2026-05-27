Kanadanvesiruttoa torjutaan Liperissä kansalaishavaintojen avulla Liperissä sijaitseva Kuorinkaa uhkaa kanadanvesiruton leviäminen. Vaikeasti torjuttava laji on levinnyt jo useaan vesistöön.

Kanadanvesirutto on väriltään tummanvihreä 30–200 cm pituiseksi kasvava rantojen uposkasvi. Kuva: Sanni Nuotio

Eija Vallinheimo

Kuoringan kotoperäinen vesikasvilajisto on joutunut viime vuosina ahtaalle, sillä samoista elinympäristöistä järven kirkkaissa vesissä kilpailee nyt voimakkaasti leviävä vieraslaji kanadanvesirutto. Lajista tekee pirullisen sen, että se leviää herkästi pienistäkin kasvin osista uusille alueille.

”Kanadanvesirutto on vallannut Kuoringalla huomattavia alueita ja syrjäyttänyt kasvualueillaan järven kotoperäiset vesikasvit. Torjuntatoimien mitoittamiseksi, vesiruton levinneisyyttä aletaan nyt selvittää kansalaishavainnointia hyödyntäen”, kertoo Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistyksen, SKVSY:n hankepäällikkö, biologi Tiina Osmala tiedotteessa.

SKVSY on osana Savo-Karjalan vedet ja valuma-alueet -hanketta toteuttanut verkkosivuilleen käyttäjäystävällisen karttapalvelun kanadanvesiruttoesiintymien kartoittamiseksi. Näin saadaan kartoitettua kasvin levinneisyyttä ja pystytään kohdentamaan torjuntatoimia.

Ilmoitetut havainnot tarkastetaan ennen niiden julkaisua kartalla. Mikäli ilmoittaja on epävarma lajintunnistuksesta, voi hän halutessaan lisätä kartalle aukeavan lomakkeen kautta valokuvan kasvustosta ja antaa lisätietoja havainnosta.

”Vesiruttoa on Savo-Karjalan alueella monissa vesistöissä. Pienimuotoista vesiruton poistoa voi tehdä esimerkiksi omassa rannassa poistamalla kasvi kokonaisena ja toistamalla poisto useana vuotena peräkkäin”, Osmala neuvoo.