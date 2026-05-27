Kanadanvesiruttoa torjutaan Liperissä kansalaishavaintojen avullaLiperissä sijaitseva Kuorinkaa uhkaa kanadanvesiruton leviäminen. Vaikeasti torjuttava laji on levinnyt jo useaan vesistöön.
Kuoringan kotoperäinen vesikasvilajisto on joutunut viime vuosina ahtaalle, sillä samoista elinympäristöistä järven kirkkaissa vesissä kilpailee nyt voimakkaasti leviävä vieraslaji kanadanvesirutto. Lajista tekee pirullisen sen, että se leviää herkästi pienistäkin kasvin osista uusille alueille.
”Kanadanvesirutto on vallannut Kuoringalla huomattavia alueita ja syrjäyttänyt kasvualueillaan järven kotoperäiset vesikasvit. Torjuntatoimien mitoittamiseksi, vesiruton levinneisyyttä aletaan nyt selvittää kansalaishavainnointia hyödyntäen”, kertoo Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistyksen, SKVSY:n hankepäällikkö, biologi Tiina Osmala tiedotteessa.
SKVSY on osana Savo-Karjalan vedet ja valuma-alueet -hanketta toteuttanut verkkosivuilleen käyttäjäystävällisen karttapalvelun kanadanvesiruttoesiintymien kartoittamiseksi. Näin saadaan kartoitettua kasvin levinneisyyttä ja pystytään kohdentamaan torjuntatoimia.
Ilmoitetut havainnot tarkastetaan ennen niiden julkaisua kartalla. Mikäli ilmoittaja on epävarma lajintunnistuksesta, voi hän halutessaan lisätä kartalle aukeavan lomakkeen kautta valokuvan kasvustosta ja antaa lisätietoja havainnosta.
”Vesiruttoa on Savo-Karjalan alueella monissa vesistöissä. Pienimuotoista vesiruton poistoa voi tehdä esimerkiksi omassa rannassa poistamalla kasvi kokonaisena ja toistamalla poisto useana vuotena peräkkäin”, Osmala neuvoo.
Kanadanvesirutto
Kanadanvesirutto kuuluu kansallisesti haitalliseksi säädettyihin vieraslajeihin. Se kasvaa veden alla ja leviää nopeasti pienistäkin verson kappaleista.
Erityisesti rehevissä ja kalkkipitoisissa järvissä se voi muodostaa läpipääsemättömiä kasvustoja, jotka tukahduttavat kotoperäisen kasvillisuuden.
Niittäminen voi pahentaa ongelmaa, siksi torjuntamenetelmäksi suositellaan raivausnuottausta.
Vesirutto leviää herkästi vesistöstä toiseen. Siksi erilaisten pyydysten, veneiden ja välineiden puhtauteen on syytä kiinnittää erityistä huomiota, kun siirrytään vesistöstä toiseen.
