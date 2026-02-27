Herola teki yhdistetyn historiaa lentomäkikisan voitolla: "Oli yksinkertaisesti hienoa hypätä" Ykkössija on Herolan uran toinen maailmancupissa.

Ilkka Herolan voitto oli historiallinen, sillä miehet kilpailivat ensi kertaa maailmancupin historiassa lentomäestä. AFP / LEHTIKUVA.

Olympialaisissa kaksi mitalia napannut Ilkka Herola voitti perjantaina yhdistetyn maailmancupin kilpailun Itävallan Kulmissa. Ykkössija on Herolan uran toinen maailmancupissa.

Herolan voitto oli historiallinen, sillä miehet kilpailivat ensi kertaa maailmancupin historiassa lentomäestä. Perjantain lisäksi miehet pääsivät mäkeen jo torstain varakisassa.

”Jokainen hyppy oli yli 200 metriä, ja oli yksinkertaisesti hienoa hypätä”, Herola kuvasi lentomäkikokemusta Hiihtoliiton äänitallenteessa.

Herola oli HS235-mäestä hypätyn mäkiosuuden kolmas, mutta nousi 7,5 kilometrin hiihdossa voittajaksi. Hän otti kärjessä ladulle lähteneen Itävallan Johannes Lamparterin nopeasti kiinni ja varmisti voittonsa loppukirissä. Kolmanneksi sijoittunut Saksan Johannes Rydzek jäi kärkikaksikosta selvästi.

Kokenut Herola otti cup-uransa avausvoiton vasta viime vuoden maaliskuussa Oslossa.

”Voittaminen on ollut aika harvinaista herkkua, ja jos sen voiton jossakin haluaa ottaa, niin totta kai tällaisessa tilanteessa”, Herola sanoi.

Sunnuntaina päättyneissä olympialaisissa hän oli kolmas suurmäen kilpailussa ja ylsi Eero Hirvosen kanssa parikilpailun hopealle. Hän iloitsi, että olympialaisten aikainen flow-tunne ja epätodelliset fiilikset jatkuvat vielä kauden pääkisojen jälkeenkin.

Hirvonenkin oli Kulmissa hyvässä vedossa, sillä hän nousi kisan nopeimpana hiihtäjänä mäen 19. sijalta kuudenneksi.

”Lentomäkeen pääseminen oli aika siisti juttu. Eilen (varakisassa) tuli kohtuuhyppyjä, mutta kisahyppy oli tänään surkea. Se vähän harmittaa. Hiihto oli puistohiihtoladulla aika omanlaisensa”, Hirvonen kommentoi Hiihtoliiton äänitallenteessa.

Hän oli hypännyt kolme vuotta sitten lentomäestä, mutta silloin kyse ei ollut maailmancupin kisasta.

Hirvonen muistutti, että kuudes sija on hänelle maailmancupissa kauden paras. Siitä on hyvä jatkaa ensi viikoksi Salpausselälle.

Lahden lisäksi yhdistetyn maailmancupia kisataan tällä kaudella vielä Oslossa maaliskuun puolivälissä. Cupin johdossa jatkaa Lamparter, jonka takapuoli osui Kulmissa maahan huimassa 236,5 metrin hypyssä.

Otto Niittykoski kertoi, että hymy oli herkässä Herolan voiton ja lentomäkikokemuksen takia. Hän tuli perjantaina maaliin 22. sijalla minuutin ja 16 sekunnin päässä Herolasta.