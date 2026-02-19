Hirvonen ja Herola taistelivat olympiahopealle – Norja niukasti kultaan Suomella on kisoista nyt koossa 1 hopea ja 4 pronssia.

Eero Hirvonen ja Ilkka Herola halasivat suorituksen jälkeen. RONI REKOMAA / LEHTIKUVA.

Eero Hirvonen ja Ilkka Herola ottivat hopeaa olympialaisten yhdistetyn parikilpailussa. Norja voitti 0,5 sekunnilla.

Mäkiosuuden jälkeen neljäntenä ollut Suomi nousi kultataistoon hiihdossa, ja kun Saksan ja Itävallan voittohaaveet kariutuivat kaatumisiin, oli mestaruus kahden kauppa. Viimeisellä osuudella Norjan tähti Jens Lurås Oftebro oli niukasti Hirvosta parempi loppukirissä, ja Oftebro juhli näin kisoissa kultaa kaikissa kolmessa kilpailussa.

Suomella on kisoista nyt koossa 1 hopea ja 4 pronssia. Yhdistetystä Suomi sai hopean ja kaksi pronssia.