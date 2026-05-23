Kesähyttyset kiusaavat jo Itä-Suomessa – kuiva kevät hillitsee hyttysten määrää Tänä vuonna hyttysille on tarjolla vähemmän sopivia elinympäristöjä kuivan kevään ja vähälumisen talven vuoksi.

Hyönteistutkija arvioi, että tulevasta hyttyskesästä on tulossa tavallista rauhallisempi, mutta hyttysmäärissä voi olla voimakkaitakin alueellisia vaihteluita. AFP / LEHTIKUVA.

Ensimmäiset kesähyttyset ovat jo kuoriutuneet tällä viikolla ainakin Itä-Suomessa, jossa helleraja rikottiin ensimmäisenä. Asiasta kertoo STT:lle Oulun yliopiston professori ja hyönteistutkija Marko Mutanen.

Muuallakin Suomessa hyttysten kuoriutuminen on hänen mukaansa juuri alkanut tai alkaa piakkoin. Poikkeuksena on Lappi, jossa hyttysten kuoriutumista odotettaneen vielä muutamia viikkoja viileämpinä pysytelleiden lämpötilojen ja runsaamman lumimäärän vuoksi.

Mutanen tarkentaa puhuvansa nimenomaan kesähyttysistä, sillä keväällä lentelee myös muita hyttyslajeja.

”Nämä kesähyttyset ovat yleensä se riesa”, hän sanoo.

Ensimmäiset hyttyset kuoriutuivat Mutasen mukaan tänä keväänä tavallista aikaisemmin, mutta kuoriutumisajankohdassa on alueellista vaihtelua. Siellä, missä lumet sulivat tavallista aiemmin, myös hyttyset kuoriutuivat aiemmin.

”Hyttysillä kesä ei mene meidän almanakan vaan luonnon mukaan”, Mutanen kuvailee.

Suomessa maaliskuu oli Ilmatieteen laitoksen mukaan tänä vuonna mittaushistorian lämpimin. Lämpö sai lumet sulamaan vauhdilla koko Suomessa, ja lunta oli maaliskuun lopussa idässä ja pohjoisessa monin paikoin ennätyksellisen vähän. Lisäksi Ilmatieteen laitoksen mukaan yli 30 asteen raja rikkoutui tavallista aiemmin. Ainakin Pohjois-Karjalassa mitattiin keskiviikkona yli 30 asteen lämpötila.

Mutanen arvioi, että tulevasta hyttyskesästä on tulossa tavallista rauhallisempi, mutta hyttysmäärissä voi olla voimakkaitakin alueellisia vaihteluita. Esimerkiksi Länsi-Lapissa, jossa lunta on ollut paljon, hyttysiä saattaa olla kesällä jopa runsaasti.

Mutanen ei osannut kertoa tarkkoja kevään hyttyslukuja. Määriä on hänen mukaansa perinteisesti arvioitu ja ennustettu esimerkiksi maankosteutta seuraamalla. Tänä vuonna hyttysille on tarjolla vähemmän sopivia elinympäristöjä kuivan kevään ja vähälumisen talven vuoksi, mikä enteilee vähäisempiä hyttysmääriä.

Suomen ympäristökeskus Syken mukaan kevät on ollut poikkeuksellisen kuiva, mikä on näkynyt esimerkiksi pohjavedessä, maankosteudessa ja järvissä. Maankosteus on ollut ajankohtaan nähden Syken mukaan poikkeuksellisen vähäistä muualla paitsi Lapissa.

Kuivuus on Syken mukaan vaivannut erityisesti Itä-Suomen pohjavesialueita. Sitä ovat vaikeuttaneet talven poikkeuksellisen niukka lumipeite, aikainen kevät ja vähäsateinen alkukevät. Mutanen arvioi hyttysmäärien jäävän tänä kesänä erityisen alhaisiksi idässä.

Mutanen huomauttaa, että hyttysmäärien arviointi on perustunut maankosteuden seurannan lisäksi pääosin ihmisten havaintoihin.

”Hyttysmäärien seurantaa ei ole oikeastaan tehty”, etenkään mitenkään tieteellisesti.

Siihen, kuinka monta hyttystä kesällä lopulta kuoriutuu, vaikuttaa Mutasen mukaan monta tekijää. Esimerkiksi viime kesänä oli pitkä hellejakso ja vähän hyttysiä. Myös viime vuoden alhaiset hyttysmäärät voivat vaikuttaa tämän kesän volyymiin.

Mutanen kertoo, että hyttysmääriä tutkitaan tällä hetkellä laajemmin kuin aiemmin. Tuoreessa EU-rahoitteisessa Oulun yliopiston ja Syken tutkimuksessa seurataan hyttysmääriä Suomessa ja Pohjois-Ruotsissa. Seuranta mahdollistaa jatkossa tuloksien vertaamisen aiempaa paremmin esimerkiksi edellisvuoteen.