IL:n selvitys: Suomen kannalta kriittisten kohteiden lähellä olevia kiinteistöjä yhä venäläisomistuksessa Iltalehden selvityksen mukaan venäläisomisteisia kiinteistöjä löytyy edelleen muun muassa Puolustusvoimien tärkeiden asevarikkojen ja huoltovarmuudelle kriittisten vesiväylien läheltä.

Venäläisten kiinteistöhankintoja rajaavia lakeja on kiristetty viime vuosina. Kuvituskuva, ei liity jutussa mainittuihin kohteisiin. Kuva: Markku Vuorikari

Henna Lääveri

Lähellä Suomen maanpuolustuksen tai huoltovarmuuden kannalta kriittisiä kohteita sijaitsevia kiinteistöjä on edelleen runsaasti venäläisomistajilla tai heidän hallinnoimillaan yhtiöillä. Asiaa selvitti ja siitä uutisoi Iltalehti.

Lehti on tuottanut aiheesta vuosittaisen selvityksen jo neljänä vuonna. Tuorein selvitys kertoo, että kiinteistöjen omistuksissa on tapahtunut vuoden aikana vain vähän muutoksia.

Selvityksessä käytiin läpi kohteita Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisterin avulla.

Venäläistaustaisten yritysten venäläisten yksityishenkilöiden omistamia kiinteistöjä löytyy lehden mukaan edelleen niin Puolustusvoimien tärkeiden asevarikkojen läheltä kuin sotilaslentokenttien ja huoltovarmuudelle kriittisten vesiväylien vierestä.

Näiden lisäksi kiinteistöjä on myös tärkeiden liikennepaikkojen sekä Suomen suurimman öljynjalostamon lähellä sekä sähkönjakelun kantaverkon tuntumassa.

Jutun mukaan Puolustusvoimien tärkeiden kohteiden tuntumasta venäläisomisteisia kiinteistöjä löytyy myös edelleen muun muassa Ähtäristä, Keski-Suomessa Jämsässä sijaitsevasta Hallista, Petäjävedeltä sekä Pirkanmaalta Ilmavoimien Satakunnan lennoston käyttämän Pirkkalan tuntumasta sekä Upinniemen varuskunnan lähialueilta Porkkalanniemestä.

Muutamilla kohteilla valtio puuttunut asiaan. Lehden mukaan esimerkiksi Kemiönsaaren Skinnarvikissa Merivoimien räjähdevarikkoon rajautuvat kaksi kiinteistöä on syksyllä ostettu valtion omistaman Puolustuskiinteistöjen haltuun.

Skinnarvikin varikon lähistöltä löytyy edelleen myös toisen venäläisyhtiön maita.

Useisiin venäläisliikemiesten omistamiin kiinteistöihin on myös kohdistettu Ulosottoviraston toimenpiteitä muun muassa takavarikkojen ja ulosmittausten muodossa.

Lisäksi muutama kiinteistö on päätynyt suomalaisomistukseen venäläisten luovuttua niistä.

Jutun mukaan venäläisten kiinteistöhankintoja rajaavia lakeja on kiristetty viime vuosina. Heinäkuussa voimaan tulleen täyskiellon lisäksi puolustusministeri Antti Häkkänen kertoi alkuvuodesta, että myös venäläisten aiemmin tehtyihin kauppoihin aiotaan puuttua tulevaisuudessa.

Aiheesta on lehden mukaan työn alla selvitys eri ministeriöissä.

