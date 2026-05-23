EU ja Meksiko laajentavat kauppasopimustaan – tavoitteena vähentää riippuvuutta YhdysvalloistaSopimus helpottaa erityisesti auton varaosien kauppaa sekä velvoittaa Meksikon tunnustamaan satoja EU:n nimisuojajärjestelmän piirissä olevia elintarvikkeita.
EU ja Meksiko sopivat perjantaina keskinäisen kauppasopimuksensa laajentamisesta kahdeksannessa EU–Meksiko-huippukokouksessa.
Osapuolet sopivat muun muassa tuontitullien alentamisesta. Näin ne pyrkivät osaltaan vähentämään riippuvuutta Yhdysvaltojen kanssa käymästään kaupasta.
EU:n ja Meksikon alkuperäinen kauppasopimus on vuodelta 2000. Päivitetyn version allekirjoittivat perjantaina Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Meksikon presidentti Claudia Sheinbaum.
Päivitetty sopimus vähentää merkittävästi kaupan ja investointien esteitä EU:n ja Meksikon väliltä. Se helpottaa erityisesti auton varaosien kauppaa sekä velvoittaa Meksikon tunnustamaan satoja EU:n nimisuojajärjestelmän piirissä olevia elintarvikkeita.
EU on Meksikon kolmanneksi suurin kauppakumppani, mutta jää kauas Yhdysvaltojen ja Kiinan taakse.
