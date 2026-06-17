Juhannusmatkan yllätykset: kymmenillä pääteillä keskeneräisiä tietyömaita Juhannuksen aikaan on useita kohteita, joissa nopeusrajoitukset on laskettu ja kaistajärjestelyt poikkeavat normaalista.

Jaa Kuuntele

Juhannusliikennettä hidastavat useat tietyömaat ympäri Suomen. Kuvituskuva.

Uutiset | Liikenne Onni Puutio

Juhannuksen lähestyessä liikenne maanteillä vilkastuu, ja monilla pääväylillä autoilijat kohtaavat tietyömaita, jotka voivat hidastaa matkantekoa, tiedottaa Fintraffic.

Merkittäviä tietyömaita on esimerkiksi VT1:llä Espoossa, VT2:lla Huittisissa, VT3:lla Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa ja Vaasassa. VT4:llä töitä on Joutsassa ja Oulussa, VT8:lla Maalahdessa, VT9:llä Laukaan ja Hankasalmen välillä sekä VT12:lla Iitin ja Kouvolan välillä.

Erityisesti pääteillä on juhannuksen aikaan useita kohteita, joissa nopeusrajoitukset on laskettu ja kaistajärjestelyt poikkeavat normaalista. Fintrafficin tieliikennekeskus muistuttaa, että turvallisuuden takia opasteita ja rajoituksia on syytä noudattaa myös silloin, kun työmaalla ei näy työntekijöitä tai työkoneita.

Liikennekeskuspäällikkö Sanna Piilinen varoittaa juhannusmatkailijoita houkutuksesta kiihdyttää, jos työmaa näyttää hiljaiselta.

Hänen mukaansa nopeusrajoitukset ja opasteet ovat voimassa koko työmaa-alueen ajan, ja niiden tarkoitus on suojata sekä autoilijoita että tieinfrastruktuuria. Tietyömailla voi esiintyä rakenteellisia muutoksia, kapeampia kaistoja ja äkillisiä mutkia, jotka vaativat varovaisuutta.

Oman ajomatkan sujuvuutta voi parantaa suunnittelemalla reitti etukäteen ja tarkistamalla mahdolliset tietyöt ja ruuhkat. Fintraffic -sovelluksessa on reaaliaikaista tietoa tietyömaiden sijainneista.

Piilisen mukaan mökkimatkan onnistuminen alkaa jo ennen kuin auto lähtee pihasta: “Muutaman minuutin ennakkotarkistus voi kertoa reitin tietyömaista, ruuhkista tai muista liikenteeseen vaikuttavista tilanteista ja auttaa valitsemaan sujuvimman reitin. Erityisesti juhannuksena tästä voi olla paljon hyötyä.”