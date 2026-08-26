Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) vaati keskiviikkona pelisääntökeskustelua pääministeri Petteri Orpon (kok.) toiminnasta suojelupoliisin (supo) ohjausta koskevan selvityksen aloittamisessa.

Rantanen sanoi, että ensi viikolla alkavassa hallituksen budjettiriihessä on syytä keskustella sekä asiasta että pelisäännöistä vastaavissa tapauksissa.

Hän kertoi kuulleensa tiistaina virkakunnalta, että hanke on asetettu jo kesäkuussa. Rantasen mielestä on erittäin asiatonta, että toisen ministeriön alaisesta virastosta aletaan tehdä selvityksiä ilman, että ministeriön ylin johto tietää asiasta.

”Pääministeri voisi nyt itse pohtia, onko tämä selvitys ja hanke asiallinen tässä kohtaa vai pitäisikö istua alas pöytään”, Rantanen sanoi medialle perussuomalaisten ministeriryhmän kesäkokouksen yhteydessä Imatralla.

Häneltä kysyttiin, millainen oli hänen ensireaktionsa, kun hän kuuli selvityksestä.

”Rupesi vituttamaan”, sisäministeri myönsi.

”Pääministeri voisi nyt itse pohtia, onko tämä selvitys ja hanke asiallinen tässä kohtaa vai pitäisikö istua alas pöytään.” Mari Rantanen

Pääministeri Orpo kommentoi STT:lle, että sisäministeriössä on ollut tieto suojelupoliisia koskevan selvityksen tekemisestä. Hän kertoo, että keskusteluja on käyty virkatasolla sisäministeriön kansliapäällikön kanssa.

Orpo sanoi myös, että pääministeri vastaa ministeriöiden työnjaosta ja tehtävistä.

”Tämä kuuluu täysin pääministerin toimivaltaan. Pääministerinä voin käynnistää tällaisia selvityksiä. Tämä hallitus ei tule tekemään mitään päätöksiä, vaan tämä tullaan tekemään seuraavan hallituksen tarpeisiin.

Orpon mukaan myös suojelupoliisin päällikkö Juha Martelius on pohtinut, onko sisäministeriö enää nykyisten tiedustelulakien aikana oikea paikka.

”Huomaan sen, että – niin kuin ennenkin – ministerit ihastuvat omaan hallinnonalaansa, niihin tehtäviin, tulee sellaista mustasukkaisuutta”, Orpo sanoi.

Hänen mukaansa Rantasella ei ole mitään syytä hermostua asiasta.

”Nyt katsotaan, missä suojelupoliisi parhaiten palvelee valtionjohtoa. Meillä on varmaan monta vaihtoehtoa.”

”Huomaan sen, että – niin kuin ennenkin – ministerit ihastuvat omaan hallinnonalaansa, niihin tehtäviin, tulee sellaista mustasukkaisuutta.” Petteri Orpo

Suojelupoliisi siirtyi tämän vuoden alussa suoraan sisäministeriön kansliapäällikön alaisuuteen. Orpo kertoi jo viime vuoden syksyllä haluavansa selvittää, tulisiko supo siirtää pääministerin johtaman valtioneuvoston kanslian alaisuuteen.

Rantanen tyrmäsi tuolloin Orpon ehdotuksen ja sanoi supon säilyvän sisäministeriön alaisuudessa.

Orpon mukaan supon siirtämiselle valtioneuvoston kanslian alaisuuteen olisi selkeät perusteet, koska kanslia on neutraali ja yksi suojelupoliisin tärkeimpiä tehtäviä on tuottaa tietoa valtionjohdolle.

”Ajattelen, että suojelupoliisi sopii luontevasti sisäministeriöön muiden turvallisuusviranomaisten alle”, sanoo puolestaan Rantanen.

”Ymmärtääkseni suojelupoliisi on toiminut aivan hyvin ja pitänyt myös valtionjohdon informoituna asiallisista asioista, joten en tiedä, mistä on kysymys.”

Maanantaina ulkoministeriö ehdotti, että supo siirtyisi ulkoministeriön alaisuuteen.

Rantanen kertoo myös sen tulleen yllätyksenä. Hän oli lukenut asiasta lehdistä.

”Ajattelen, että suojelupoliisi sopii luontevasti sisäministeriöön muiden turvallisuusviranomaisten alle.” Mari Rantanen

Supon mahdollinen siirtäminen on joka tapauksessa vasta tulevan hallituksen pöydällä. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman (sd.) kannattaa sitä, että asia selvitetään, jotta sen pohjalta asiasta voi tarvittaessa linjata seuraavassa hallitusohjelmassa.

Hän ei ota vielä kantaa siihen, onko supon oikea paikka sisäministeriössä, ulkoministeriössä vai valtioneuvoston kansliassa.