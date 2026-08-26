Ensi yöstä tulee poutainen ja suuressa osassa maata selkeä. Ilman lämpötila voi käväistä Lapissa paikoin pakkasen puolella ja Kainuussa sekä Suomenselän alueella voi olla hallaa.

Puoliltaöin lähinnä Pohjois-Karjalassa, Länsi-Lapissa sekä päälaella taivas on yli puolipilvinen. Aamuyöllä ja aamulla Länsi-Lapissa pilviin voi liittyä myös vesisateita. Päivällä hajanainen sadealue liikkuu Rovaniemen ja Sodankylän yli itään ja saavuttaa illalla Sallan ja Kuusamon. Maan etelä- ja keskiosassa syntyy päivällä monin paikoin kumpupilviä ja idässä jokunen niistä voi kasvaa kuuropilveksi asti. Päivälämpötila kohoaa maan etelä- ja länsiosassa 19 ja 23 asteen välille, idässä 15 ja 20, pohjoisessa 10 ja 18 asteen välille.

Sääkartta 26.8.2026.

Perjantain vastaisena yönä pilvisyys on vaihtelevaa. Selkeimmillä alueilla hallaa voi esiintyä maan pohjois- ja keskiosassa. Pilvisemmillä alueilla yksittäiset vesikuurot ovat mahdollisia. Päivällä on enimmäkseen on aurinkoista, mutta vaikeasti ennustettavia sadekuuroja voi syntyä paikoin.

Perjantaina Pohjois-Suomi lämpenee laajalti 15 ja 20 asteen välille, muualla ollaan 20 molemmin puolin. Tuuli on sekä torstaina että perjantaina enimmäkseen heikkoa.

Lauantaina korkeapaine väistyy Suomen itäpuolelle. Etelänpuoleinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi, etelässä puuskissa jopa kovaksi. Päivästä tulee kesäisen lämmin. Paikalliset sadekuurot ovat jälleen mahdollisia, mutta idässä ja pohjoisessa aurinkoakin nähdään yleisesti. Länsi-Suomessa taivas pilvistyy ja sää muuttuu siellä illan aikana sateiseksi.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

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