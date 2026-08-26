Keskustan varapuheenjohtaja ja Pohjois-Savon kansanedustaja Markku Siponen vaatii tiedotteessaan hallitukselta toimia, jotta heikosti kannattavan maatalouden tilanne Suomessa saadaan käännettyä.

Hän viittaa MT:n uutiseen, jossa kerrottiin Luken laskelmien perusteella, että Suomessa maatalouden kannattavuus on koko EU:n heikoin.

”Sari Essayah (kd.) ja perussuomalaiset ajoivat oppositiossa kiinteistöveron poistoa maatalouden tuotantorakennuksilta. Miksi tätä ei toteuteta nyt? Tämä helpottaisi aidosti tilojen tilannetta”, Siponen sanoo.

Hänen mukaansa maatalous kaipaa lisää toimia, vaikka hallitus myönsikin helpotuksen energiaveroon.

”Näyttää, että hallitukselta ovat pudonneet hanskat maatalouden suhteen. Vastuu maatalouden kannalta välttämättömistä uudistuksista ollaan sysäämässä seuraavalle hallitukselle. Ei viljelijä voi odottaa seuraavia vaaleja, kun laskut erääntyvät tänään.”