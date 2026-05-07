SVT: Ruotsi sai EU:lta luvan alentaa polttoaineveroa alle minimitasonEuroopan komissio on antanut Ruotsin hallitukselle poikkeusluvan laskea polttoaineverotuksen EU:n minimitason alapuolelle.
Ruotsin valtionvarainministeri Elisabeth Svantesson sanoi SVT:lle, että Euroopan komissio on antanut Ruotsin hallitukselle luvan alentaa polttoaineverotusta alle EU:n minimitason.
Svantessonin mukaan tämä tapahtui ennätysajassa ja Ruotsilla on nyt uusi työkalu käytössään, kun Ruotsin talouden tulevaisuutta suunnitellaan.
Komission päätös edellyttää vielä käsittelyä EU:n ministerineuvostossa.
Lupaa komissiolta hakivat Ruotsin oikeistopuolueet, jotka esittivät polttoaineveron väliaikaista alentamista jo aiemmin keväällä. Väliaikainen alennus on ollut voimassa toukokuun alusta, ja se loppuu syyskuussa. Nyt Ruotsi siis saa aiempaa järeämmän keinon vaikuttaa polttoaineiden pumppuhintoihin.
Syyskuun loppuun voimassa olevan alennuksen on kerrottu maksavan 1,5 miljardia kruunua eli noin 140 miljoonaa euroa.
Suomessa asiasta uutisoi aiemmin Ilta-Sanomat.
- Osaston luetuimmat