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Oletko miettinyt, mitä metsillesi tapahtuu? Joka kolmannen metsät siirtyvät toiselle 10 vuoden sisällä
”Tulevaisuudessa miehittämättömät järjestelmät voivat taistella keskenään”, ennakoi Puolustusvoimien komentaja
Ukraina on opettanut uutta sodankäyntiä, mutta samalla suomalaisille ovat tärkeitä omat suot ja saaristot.
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Uutiset
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Maanpuolustus
3.6.2026
06:00
Eija Mansikkamäki
Artikkelin aiheet
Puolustusvoimat
miehittämättömät järjestelmät
Ukrainan sota
Janne Jaakkola
Nato
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