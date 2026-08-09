”Kiitollisia kaikesta rakkaudesta” – Hjallis Harkimo ja Jasmine Pajari menivät naimisiin Hjallis Harkimo ja Jasmine Pajari sanoivat toisilleen tahdon perjantaina. Jasmine otti käyttöönsä Harkimon sukunimen.

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Harkimo ja Pajari julkistivat suhteensa itsenäisyyspäivän vastaanotolla vuonna 2023. Kuva: Tiia Ennala

Uutiset | Hyvinvointi Onni Puutio

Liike nyt -puolueen perustaja ja kansanedustaja Hjallis Harkimo ja Jasmine Harkimo ovat menneet naimisiiin eilen 8. elokuuta.

Jasmine Harkimo (os. Pajari) otti käyttöönsä Harkimon sukunimen. Jasmine Harkimo tunnetaan Suomessa mediapersoonana, yrittäjänä ja juontajana.

Hjallis julkaisi päivityksen Instagram- kanavallaan ja pariskunta kertoo olevansa: ”kiitollisia kaikesta rakkauden ja onnen määrästä, jonka olemme saaneet kokea.”

Harkimo ja Pajari julkistivat suhteensa itsenäisyyspäivän vastaanotolla vuonna 2023. Heidän suhteessa on herättänyt mielenkiintoa muun muassa 34 vuoden ikäero.