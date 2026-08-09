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Juuri nyt | Viljelijä on tyhjän päällä, kun viljanostaja panee portit kiinni
Tilaajalle | Eero Pelto-Arvo aloitti metsätyöt 14-vuotiaana ‒ silloin puut kaadettiin pokasahalla ja juonnettiin hevosvoimin metsästä pois