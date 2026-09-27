Eilen Suomen yli pyyhkinyt sadealue on poistunut itärajan taakse. Sää on poutaantunut ja myös selkiytynyt laajalti. Maan itäisissä osissa pilvisyys on aluksi runsaampaa. Illan tunteina sää on selkeää koko maassa, yöllä ja maanantainaamuna sumuja esiintyy paikoin eri puolilla maata.

Maanantaina sää on suuressa osassa maata poutainen ja pilvisyys on vaihtelevaa. Lännessä ja erityisesti Lapissa pilvisyys alkaa lisääntyä lähestyvän sadealueen edellä. Ensimmäiset jatkuvat sateet saapuvat Länsi-Lappiin maanantai-iltana, päivällä samoilla alueilla voi tulla tihkua.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Kunnolla seuraava sadealue leviää maahamme tiistaiyönä. Suurimmat sadekertymät nähdään todennäköisesti maan pohjoisosassa, etelässä kertymät jäävät selvästi vähäisimmiksi. Sadealueen jälkipuolella sää poutaantuu ja selkiytyy taas nopeasti, tiistai-iltaan mennessä suuressa osassa maata on selkeää. Tämän tiistaina tulevan sadealueen jälkeen korkeapaine pääsee kunnolla vahvistumaan Suomen lähistöllä tuoden samalla useamman päivän poutajakson. Esimerkiksi keskiviikkona sää on poutaista ja laajalti aurinkoista.

Lähipäivien ylimmät lämpötilat ovat laajalti 10 ja 18 asteen välillä, Lapissa voi olla hieman viileämpää. Yöllä lämpötilat vaihtelevat selvästi enemmän pilvisyydestä riippuen. Sumun alla etelässä voidaan yölläkin olla 10 asteessa, selkeinä öinä taasen voi esiintyä hallaa, pohjoisessa jopa yöpakkasia.

Eetu Rimo

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

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