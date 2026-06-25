Yle: Konkurssiin menneen rehufirman teurasjätteet uhkaavat valua ympäristöön Närpiössä Viranomaiset ovat yrittäneet estää rehuyhtiön hallin seinien romahtamista asettamalla murskattua soraa seiniä vasten.

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Kuvituskuva. Kuva: Kari Salonen

Uutiset | Ympäristö Tilda Karhumaa

Konkurssiin menneen eläinrehuyhtiön teurasjätteet aiheuttavat ongelmia Närpiössä, kertoo Yle verkkosivuillaan. Asukkaat pelkäävät, että seinät pettävät ja lähes kaksi miljoonaa kiloa teurasjätettä valuu ulos.

Turkisteollisuudelle rehua valmistaneen Nä-rö:n tiloissa mätänee valtavat määrät teurasjätettä ja vanhaa rehumassaa.

Konkurssipesällä ei ole varoja siivouksen maksamiseen, ja länsirannikon ympäristöyksiköllä kilpailutus siivoajan löytämiseksi on kesken.

”Ei ole hauskaa, kun teurastamojätettä mätänee 200 metrin päässä kotoa”, sanoo Norrnäsissä asuva Jonatan Brådd Ylelle.

Varaston molemmat seinät pullistuvat jo ulospäin. Viranomaiset ovat yrittäneet estää seinien romahtamisen asettamalla murskattua soraa seiniä vasten.

Asukkaat pelkäävät tilanteen houkuttelevan myös tuhoeläimiä.

”Kun seinien takana on paljon teurastamojätteitä, voi vain kuvitella, kuinka paljon rottia siellä on”, Brådd sanoo.

Yle: Rehufirman seinät pullistelevat mätänevästä teurasjätteestä - asukkaat Närpiössä pelkäävät, milloin lieju valuu ulos