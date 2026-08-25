Škoda Transtech oy kertoo tänään tiistaina tiedotteessaan, että yhtiön muutosneuvottelut on saatu päätökseen.

Neuvottelujen päätyttyä yhtiö on päättänyt toteuttaa henkilöstövähennyksiä, jotka koskevat yhteensä 117 työntekijää. Lisäksi yhtiö voi tarvittaessa toteuttaa kohdennettuja lomautuksia sekä muita neuvotteluissa käsiteltyjä toimenpiteitä.

”Tämä on vaikea päätös sekä yhtiölle että sen työntekijöille. Haluamme kiittää henkilöstöämme rakentavasta osallistumisesta koko neuvotteluprosessin ajan”, Škoda Transtech Oy:n toimitusjohtaja Juha Vierros kommentoi.

”Keskitymme nyt tukemaan työntekijöitämme muutoksen läpi samalla, kun varmistamme yhtiön toiminnan kestävyyden ja kilpailukyvyn.”

Neuvottelujen alkaessa arvioitiin, että työn väheneminen voisi koskea enintään 200 työntekijää. Lisäksi neuvottelujen piiriin kuului muita suunniteltuja toimenpiteitä, jotka koskivat yhteensä 452 työntekijää.