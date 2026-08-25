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Juuri nyt | Bloomberg: UPM:n ja Sappin yhteisyritys saamassa varoituksen kilpailuviranomaiselta
Tilaajalle | Talouden ennustaminen on vaikeaa, sanoo ekonomisti – sekä isot shokit että toipuminen voivat yllättää