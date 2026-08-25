Ukrainan tukeminen säilyy Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisenä prioriteettina, sanoo presidentti Alexander Stubb. Hän nosti asian esille puheessaan ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa Helsingissä.

Stubb toi suurlähettiläille terveiset Ukrainasta, josta hän palasi tiistaina aamulla. Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb osallistuivat maanantaina Kiovassa Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin.

”Presidentti Volodymyr Zelenskyin viesti meille liittolaisille oli selkeä: Ukraina tarvitsee tukea ilmapuolustukseen, energiahuoltoon ja rahoitukseen”, Stubb kertoi suurlähettiläille.

Stubbin mukaan Ukrainan tukeminen on sekä moraalisesti oikein että Suomen kansallinen intressi.

”Mitä tulee Natoon ja Euroopan unioniin, kantamme on selvä: Ukraina on valinnut eurooppalaisen ja transatlanttisen tulevaisuuden ja ilmaissut tahtonsa liittyä EU:n ja Naton jäseneksi, mitä Suomi tukee”, Stubb sanoi.

Puheen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa Stubb kertoi pitävänsä hyvin epätodennäköisenä, että Ukrainan sodassa löytyisi lähiviikkoina jonkinlainen rauhanratkaisu.

”Suomen ja Venäjän rajasta on tullut Naton ja Venäjän raja.” Alexander Stubb

Stubb sanoi myös päivällä pitämässään puheessa toivovansa, että Suomen ja Venäjän naapurisuhde voi joskus palata toimivaksi.

Stubbin mukaan Suomi määrittää naapurisuhteensa Venäjään uudestaan, kun sota Ukrainassa loppuu.

”Suomen ja Venäjän rajasta on tullut Naton ja Venäjän raja. Sen ei tarvitse tarkoittaa rautaesirippua. Toivon, että tulee aika, jolloin naapurisuhteemme on jälleen toimiva”, Stubb sanoi.

”Kuten olen usein todennut, Venäjän oma toiminta määrittää, miten suhteemme kehittyy”, hän jatkoi.