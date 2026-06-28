Sähköautojen yleistyminen haastaa sähkön riittävyyttä − näin ongelmia voitaisiin ehkäistä Sähkön riittävyys on ennusteen mukaan koetuksella erityisesti alkutalven kylmillä säillä, jolloin kysyntä on kovimmillaan ja tuulivoiman tuotanto usein vähäistä.

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Erityisesti vähätuuliset talviajat ovat sähkön riittävyyden kannalta haasteellisia. Kuva on kantaverkon rakennustyömaalta Pieksämäeltä. Kuva: Tarmo Lehtosalo

Uutiset | Energia Tilda Karhumaa

Sähköautojen määrän nopea kasvu ja autojen lataamisen aiheuttamat kulutuspiikit haastavat Aalto-yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan sähkön riittävyyttä. Suomessa haasteita saattaa olla jo 2030-luvun alussa.

Sähkön riittävyys on ennusteen mukaan koetuksella erityisesti alkutalven kylmillä säillä, jolloin kysyntä on kovimmillaan ja tuulivoiman tuotanto usein vähäistä.

”Ennusteemme mukaan Suomen sähköntuotannossa on jo tulevan vuosikymmenen alussa merkittävä vaje vähätuulisina talviaikoina”, toteaa energiatekniikan väitöskirjatutkija Ilona Malmipuro Aalto-yliopistosta.

Suomessa on tällä hetkellä noin 300 000 ladattavaa sähkökäyttöistä autoa, ja tutkijoiden arvion mukaan määrä vähintään kaksinkertaistuu, tai jopa kolminkertaistuu neljän vuoden sisällä.

”Tuotantokapasiteetti ei välttämättä riitä vastaamaan sähköajoneuvojen nopeasti kasvavaan määrään ja niiden lataamisen aiheuttamiin kulutuspiikkeihin”, Malmipuro sanoo.

Sähkön riittävyyden haasteet vaativat kuluttajilta joustavuutta.

“Sähköauton omistajat lataavat autoaan tyypillisesti iltapäivällä ja alkuillasta. Suomen sähkönkulutus on muutenkin suurimmillaan aamuisin ja iltapäivisin”, Malmipuro toteaa.

Jos suurimman sähköntarpeen aikana sattuu lisäksi suunnittelematon ydinvoimalan käyttökatko tai vaikkapa sähkökaapelikatko Itämerellä, kulutuksen joustoa tarvitaan väistämättä.

”Jos suurin osa suomalaista tottuisi lataamaan sähköautonsa tuulisella säällä, yöllä tai viikonloppuna, sähkön mahdolliset tehopulatilanteet vähenisivät erittäin merkittävästi”, Malmipuro muistuttaa.