Siilikamera näyttää, millaista on taajamasiilien yöllinen elämä Luumäellä

Lähetys näyttää siilien elämää alkukesällä, jolloin niillä on meneillään lisääntymiskausi. RONI REKOMAA / LEHTIKUVA.

WWF Suomi on ottanut käyttöön siilikameran, jossa seurataan taajamasiilien elämää Luumäellä Etelä-Karjalassa. Lähetys näyttää siilien elämää alkukesällä, jolloin niillä on meneillään lisääntymiskausi.

Siilit houkutellaan kameran ääreen ilta-aikaan tarjottavalla ravinnolla. WWF:n mukaan siilejä on tärkeää ruokkia oikein. Parasta tarjottavaa siilille on kissan kuivaruoka.

Siilien on havaittu vähenevän koko Euroopassa. Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN muutti eläinlajin uhanalaisuusluokituksen elinvoimaisesta silmälläpidettäväksi vuonna 2024.

Siilikamera on osa WWF:n Luontolive-palvelua, jonka lähetyksiä on katsottu jo yli 41 miljoonaa kertaa. Toteutuksesta vastaavat Pukki Visuals ja Live Eye, ja se kuuluu WWF:n Ala villiksi -kampanjaan, jota tehdään yhteistyössä OP Pohjolan kanssa.