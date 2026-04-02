Parikkalan drooniepäily paljastui roskien poltoksiPoliisi aloitti etsinnät saatuaan vihjeen korkeasta mustasta savupilvestä.
Poliisi ilmoitti kiirastorstaina päättäneensä miehittämättömän ilma-aluksen etsinnät Parikkalassa.
Tiedotteen mukaan viranomaiset olivat keskiviikkona saaneet luotettavan vihjeen korkeasta mustasta savupilvestä. Vihje saatiin tilanteessa, jossa aiemmin tiistaina Parikkalan Pyhäjärven jäältä oli löydetty drooni.
Etsintöjen myötä uuden savupilven syyksi paljastui, että henkilö oli polttanut suuren määrän roskia alueella.
Poltto aiheutti korkealle noussutta mustaa savua. Poliisi kertoo selvittävänsä, onko roskia polttanutta henkilöä syytä epäillä ympäristörikoksesta.
Etsinnöissä oli mukana myös Rajavartiolaitoksen helikopteri.
Poliisi muistuttaa edelleen, että jos kansalaiset havaitsevat maastossa tapahtumiin mahdollisesti liittyviä laitteiden osia, havaittuja kohteita ei missään olosuhteissa saa lähestyä eikä niihin saa koskea.
Havainnoista tulee ilmoittaa viranomaisille soittamalla hätänumeroon 112.
