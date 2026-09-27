Orpo haastattelutunnilla Ylellä: Jakeluvelvoitteesta luopuminen mahdollista, velkajarrun kyseenalaistaminen vaarallista leikkiäJos jakeluvelvoitteeseen kosketaan, se täytyy Orpon mukaan kompensoida muutoin, sillä jakeluvelvoite on tärkeä ilmastotoimi.
Kaikki keinot polttoaineiden hinnan alentamiseksi ovat pöydällä, sanoo pääministeri Petteri Orpo (kok.). Jos jakeluvelvoitteeseen kosketaan, se täytyy Orpon mukaan kompensoida muutoin, sillä jakeluvelvoite on tärkeä ilmastotoimi.
Orpo kommentoi asiaa Pääministerin haastattelutunnilla Ylellä. Hänen mukaansa tarkat laskelmat ja niihin perustuvat päätökset tarvitaan nopeasti.
Orpo sanoi myös, että velkajarrusta lipeäminen tarkoittaisi painetta Suomen luottoluokituksen heikentämiseen. Se taas tarkoittaisi korkomenojen kasvua. Orpon mukaan velkajarrun kyseenalaistaminen on vaarallista leikkiä.Artikkelin aiheet
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