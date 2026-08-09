Siirry pääsisältöön
Siirry hakuun
Sulje mainos
Sulje mainos
Tilaa
Hae
Valikko
Etusivu
Uusimmat
Videot
Metsä
MT Hevoset
Koti
Maatalous
Uutiset
Lehdet
Osastot
Etusivu
Videot
Metsä
MT Hevoset
Koneet ja autot
Koti
Lukemisto
Maatalous
Mielipide
Pääkirjoitus
Ruoka
Uutiset
Lukijoiden kuvat
Lehdet
Maaseudun Tulevaisuus
MT Metsä
Kantri
Suomalainen Maaseutu
Aarre
Palvelut
Metsäpalvelu
MT Sää
MT Hevoset -ohjelmat
MT Hevosmarkkinat
MT Työpaikat
Ystävää etsimässä
Pelit
Kaupallinen yhteistyö
Natiivit
Ota yhteyttä
Tilaa MT
Asiakaspalvelu
Jätä ilmoitus
Tilaa uutiskirje
Lähetä uutisvinkki
Lähetä mielipide
Lähetä palautetta
Lähetä oikaisupyyntö
Toimituksen yhteystiedot
Mediamyynnin yhteystiedot
Siirry sivupalkkiin
Siirry alaosaan
Juuri nyt
|
Viljelijä on tyhjän päällä, kun viljanostaja panee portit kiinni
Tilaajalle
|
Eero Pelto-Arvo aloitti metsätyöt 14-vuotiaana ‒ silloin puut kaadettiin pokasahalla ja juonnettiin hevosvoimin metsästä pois
Alkava viikko tuo lännestä uuden matalapaineen ja uudet sateet
Suureksi osaksi poutaisen sunnuntain jälkeen alkuviikolla palataan sateisemman sään pariin pariksi päiväksi. Viikon puolivälissä sateet ovat uudelleen harvemmassa.
Tilaajalle
Jaa
Uutiset
|
Sää
9.8.2026
16:55
Juha Jantunen
Artikkelin aiheet
matalapaine
sade
sää
tuuli
Suomi
Jaa
Osaston luetuimmat
1
Talous
|
”Ruoho kasvaa ja lunta sataa” – näin Ruuskan perheyritys takoo kasvua vaikeinakin aikoina ja parantaa kunnan työllisyyttä
Tilaajalle
2
Ympäristö
|
Ympäristöystävällisimpänä markkinoitu olikin myrkyllisin – tutkijat tekivät karun havainnon veneiden pohjamaaleista
3
Metsästys
|
Järjestöt vastustavat karhun kiintiömetsästystä – poliisi vetoaa kansalaisten turvallisuuteen
4
Rikokset
|
HS: Mopojahdista leviää hurja video somessa: Syyttäjä selvittää poliisin toimintaa Tuusulassa
5
Hyvinvointi
|
”Kiitollisia kaikesta rakkaudesta” – Hjallis Harkimo ja Jasmine Pajari menivät naimisiin
6
Kauppa
|
Lidl myy suomalaisia kasviksia alennuksella − näin kauppajätti perustelee kampanjaa
7
Talous
|
Suomen näkymätön talousjarru löytyi – tämä se oli
Tilaajalle
Lisää aiheesta Koneviestissä
Koneviesti
|
Masinistikesä 2025 -tapahtumissa enemmistöinä olivat 60–70-luvun traktorit – sää tarjosi kesän suurimmat yllätykset
Tilaajalle
Pääkirjoitus
Uolevi Oristo
Koneviesti
|
Säät, markkinat ja työtaistelut vähentävät hakkuita