Yle: Budjettipäällikkö Mika Niemelä pohtii, riittävätkö valtion rahat enää asfalttiteiden ylläpitoon maaseudullaValtio velkaantuu vauhdilla. Budjettipäällikkö Mikä Niemelä pyrkii löytämään säästökohteita.
Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelän tehtävä on laatia leikkauslistojen poliitikoille. Hän on muun muassa valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) leikkauslistan takana.
Huhtikuun kehysriihessä tehtävänä on jälleen noin 400 miljoonan euron sopeutukset, joilla pannaan toimeen aiemmin tehtyjä leikkaus- ja veropäätöksiä.
Oppositio on vaatinut, että hallitus aloittaisi sopeutukset heti. Niemelä arvioi, ettei näin tule tapahtumaan. Hänen mukaansa velkajarrun sopeutusten mittakaava on niin iso, että toimenpiteet vaativat huolellista suunnittelua ja uutta lainsäädäntöä. Niemelä ei usko, että nykyisen hallituksen jäljellä oleva kausi riittäisi kaikkeen.
Ylen haastattelussa Niemelä arvioi, että velkajarrutyöryhmän sopima 8–11 miljardin euron sopeutustavoite seuraavalla vaalikaudella on vaativampi kuin istuvan hallituksen toteuttamat säästötalkoot.
Näin suuri tavoite pakottaa Niemelän mukaan päättäjät päättämään, mikä valtion ydintehtävä ylipäätään on.
Budjettipäällikkö Niemelä ei itse leikkaisi puolustuksesta. Säästöjä hän hakisi muun muassa pienentämällä valtionhallintoa. Monet maaseudun pikitiet ovat kehnossa kunnossa. Niemelä pohtiikin, voisiko säästöjä löytyä muuttamalla osa asfalttiteistä hiekkateiksi.
Budjettipäällikön oma viisivuotinen kausi on katkolla huhtikuussa.
Yle: Mr. Leikkaaja eli budjettipäällikkö sanoo, että maaseudun teitä ei ole varaa pitää asfaltilla
