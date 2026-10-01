Hoidon jatkuvuus huononi, jos asiakkailla oli enemmän kuin kaksi lääkärikäyntiä.

Valinnanvapauskokeilu edisti hiukan ikäihmisten asiointia saman lääkärin luona – kokeilu laajenee ja jatkuu vuoden 2028 loppuun

Niillä asiakkailla, joilla käyntejä oli enemmän, pienempi osuus toteutui samalla lääkärillä. Kuvituskuva.

Niillä asiakkailla, joilla käyntejä oli enemmän, pienempi osuus toteutui samalla lääkärillä. Kuvituskuva. Kuva: MARKKU ULANDER / LEHTIKUVA

Terveydenhoidon hoitosuhteen jatkuvuus näyttää toteutuneen 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilussa kohtalaisen hyvin, arvioi Kela. Hieman yli puolet kokeilussa kahdesti lääkärillä käyneistä asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä.

Jatkuvuus huononi, kun tarkasteluun otettiin mukaan kokeilua käyttäneiden asiakkaiden kaikki perustason lääkärikäynnit. Silloin viidennes asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Tässä laskelmassa olivat mukana myös käynnit julkisessa perusterveydenhuollossa ja muut Kela-korvatut käynnit yksityisellä yleislääkärillä.

Niistä kaksi kertaa perustason lääkärillä käyneistä eläkeikäisistä, jotka eivät käyttäneet valinnanvapauskokeilua, kolmannes tapasi molemmilla kerroilla saman lääkärin.

Niillä asiakkailla, joilla käyntejä oli enemmän, pienempi osuus toteutui samalla lääkärillä. Tulos oli tutkijoiden odotusten mukainen.

”Kun on otettu käyttöön uusi palvelu, jossa on rajattu palveluvalikoima ja käyntimäärä, asioinnin hajautuminen osittain eri sektoreille ja eri lääkäreille ei ole järin yllättävää. Asiakkaat saattavat esimerkiksi tarvita samanaikaisesti myös muita perustason palveluita”, kuvaa Kelan tutkijalääkäri Tero Kujanpää.

Kelan mukaan tulokset ovat alustavia, sillä kokeilun käyttöä tarkasteltiin vasta ensimmäisten kymmenen kuukauden ajalta. Mukana oli liki 130 000 henkilöä, jotka olivat käyttäneet kokeilua vähintään kerran.

Viime vuoden syyskuussa alkaneessa kokeilussa yli 65-vuotiaat ovat voineet käydä yksityislääkärillä julkisen terveydenhuollon hinnalla. Keväällä hallitus päätti, että Kela-korvausten valinnanvapauskokeilua jatketaan yhdellä lisävuodella vuoden 2028 loppuun, lääkärikäyntien määrä nostetaan kolmesta kuuteen ja fysioterapiaankin pääsee.