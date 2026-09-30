I-P: Karkotus ei tehonnut pihoille pyrkineeseen karhuun Ilmajoella, poliisi määräsi lopetuksenAsutuksen läheisyyteen toistuvasti palannut karhu herätti huolta viranomaisissa ja paikallisissa.
Karhu on nähty viime päivien aikana useita kertoja pihapiireissä Rengonharjun lentokentän kupeessa Ilmajoella, uutisoi Ilkka-Pohjalainen.
Täysikasvuinen uroskarhu hajotti mehiläistarhoja ja heinäpaaleja. Poliisi oli antanut luvan karkottaa karhun. Poliisi tiedotti tiistaina, että karkotukset eivät olleet tehonneet, kun eläin oli palannut toistuvasti takaisin.
Poliisin arvion mukaan karhu oli menettänyt luontaisen ihmisarkuutensa. Koska toistuvat karkotusyritykset eivät tuottaneet tulosta ja karhu jatkoi liikkumistaan asutuksen läheisyydessä, poliisi määräsi sen lopetettavaksi ampumalla.
Päätökseen vaikutti se, että karhu oli käynyt mehiläistarhoilla ja lähettyvillä on karjatila. Karhu on kuljetettu Seinäjoelle Ruokaviraston tutkittavaksi.Artikkelin aiheet
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