Sveitsin jäätiköistä suli viidesosa viidessä vuodessaSulaminen on kiihtynyt ja on ollut kuluvana vuonna mittaushistorian toiseksi voimakkainta.
Sveitsin jäätiköt ovat menettäneet lähes viidesosan massastaan viiden vuoden aikana, ilmenee maan jäätiköiden tilaa tarkkailevan Glamos-järjestön tutkimuksesta.
Vaikka Sveitsin jäätiköt ovat kutistuneet jo pitkään, sulaminen on viime aikoina kiihtynyt merkittävästi. Kuluvana vuonna sulaminen on ollut mittaushistorian toiseksi voimakkainta.
”Jäätiköt ovat menettäneet tänä vuonna valtavia määriä jäätä”, sanoi järjestön johtaja.
Tutkimus perustuu syyskuussa parillakymmenellä vertailujäätiköllä tehtyihin laajoihin mittauksiin, jotka yleistettiin koskemaan Sveitsin yli tuhatta jäätikköä.
Ilmastonmuutos aiheuttaa Euroopassa muun muassa kuivuutta, erittäin kuumia lämpötiloja ja jäätiköiden sulamista.
Kuluvan vuoden kesä-, heinä- ja elokuussa mitattiin Sveitsin ilmatieteen laitoksen mukaan maan vuoteen 1864 ulottuvan mittaushistorian korkeimmat lämpötilat.Artikkelin aiheet
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