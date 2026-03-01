Iranissa tuhannet kokoontuneet suremaan Khamenein kuolemaa – somevideoita myös tanssivista ihmisistäIranin valtion televisiossa on julistettu 40 päivän suruaika sekä seitsemän vapaapäivää.
Iranin pääkaupungissa Teheranissa tuhannet ihmiset ovat kokoontuneet tänään suremaan Iranin ylimmän johtajan, ajatollah Ali Khamenein kuolemaa.
Mielenosoittajat olivat pukeutuneet enimmäkseen mustaan. He heiluttivat Iranin lippuja ja Khamenein kuvia. Jotkut heistä itkivät, kertovat AFP:n toimittajat Teheranista.
Iranista on kuitenkin levinnyt myös AFP:n aidoiksi vahvistamia videokuvia tanssivista ihmisistä kaduilla. Paikoin on myös ammuttu ilotulitteita. Iloitsijoita ei kuitenkaan ole näkynyt suurin joukoin.
- Osaston luetuimmat