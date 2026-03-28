Vähäluminen talvi ja vähäsateinen alkukevät nostavat kuivuusriskiä Vähäluminen talvi voi johtaa mataliin pohjavesiin ja kasvaneeseen kastelutarpeeseen. Lähipäivien sääennusteen mukaan odotettavissa on vain vähäisiä sateita. Myös pidemmän ajan ennusteissa on viitteitä tavanomaista kuivemmasta säästä.

Suomessa sataa lähiviikkoina tavanomaista vähemmän. Kuva: Jarno Mela

Eevi Silvennoinen

Kulunut talvi on ollut suuressa osassa maata vähäluminen. Etenkin maan itäosassa lunta oli useita kymmeniä senttejä tavanomaista vähemmän. Myös sulamisvesiä on siis tavanomaista vähemmän, minkä vuoksi pohjavesivarastot eivät juurikaan täyty. Ellei kevään aikana saada runsaita sateita, maasto kuivuu ja viljelyksiä täytyy kastella enemmän kuin sateisena keväänä.

Tämän hetken ennusteiden mukaan lähipäivinä tai -viikkoina ei ole runsaita sateita odotettavissa. Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä maan pohjoisosassa liikkuu lumi- ja vesisadealue kohti itää. Lunta ei kuitenkaan kerry juurikaan, koska se sulaa pian pinnalle sadettuaan.

Sunnuntaina säärintama tuo maan etelä- ja keskiosaan heikkoa vesi- ja räntäsadetta. Vuorokauden sadekertymä on varsin maltillinen 1–3 mm. Maanantaina sää on koko maassa poutainen, eikä sateita ole odotettavissa.

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus laatii usean viikon päähän yltäviä viikkoennusteita. Näiden ennusteiden mukaan lähiviikkoina sekä Suomessa että Skandinaviassa voisi sataa hieman tavanomaista vähemmän. Huhtikuun loppupuolelle mentäessä ennusteissa ei näy viitteitä tavanomaista kuivemmasta eikä sateisemmasta säästä.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

