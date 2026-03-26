Varhainen kevät tuo haasteita saimaannorpan pesälaskentoihin – Metsähallitus kaipaa apua Pesälaskenta on osa saimaannorpan suojelua ja tärkeä tietolähde vuosittaista kanta-arviota varten.

Heikkojen jäiden takia laskennat toteutetaan tänä vuonna kelirikkoaluksilla. Kuva: Miina Auttila

Eija Vallinheimo

Saimaannorpan pesälaskennat käynnistyvät maalis–huhtikuun vaihteessa. Poikkeuksellinen kevät vaikuttaa vuosittaisiin saimaannorpan pesälaskentoihin, jotka tehdään nyt tavallista aikaisemmin. Lauha sää on heikentänyt jäitä, minkä vuoksi suurin osa laskennoista toteutetaan tänä vuonna kelirikkoaluksilla.

“Laskentoja ei voida aikaistaa tämän enempää, vaikka lämpenevät sääolosuhteet vaikeuttavat niiden toteuttamista. Osa kuuteista on syntynyt vasta hiljattain, ja häiriön välttäminen heti syntymän jälkeen on kuuttien selviämisen kannalta elintärkeää”, kertoo luonnonsuojelun erityisasiantuntija Riikka Alakoski Metsähallituksen Luontopalveluista.

Lämmin kevättalven sää vaikeuttaa norppien pesintää, sillä lumipesät sulavat nopeasti. Lauhoina talvina vieroittamattomien kuuttien kuolleisuus on suurempaa. Ilman pesän suojaa kuutti on altis pedoille, ihmisen aiheuttamalle häiriölle ja kylmettymiselle.

Saimaannorpan pesimäolosuhteiden turvaamiseksi Metsähallitus ja sen yhteistyökumppanit sekä lukuisat vapaaehtoiset kolasivat vähälumiselle Saimaalle tänä talvena 400 apukinosta ja asensivat lähes 50 keinopesää. Kevään pesälaskenta kohdistuukin lähinnä apukinoksiin ja keinopesiin.

Koska pesälaskentaa ei tänä vuonna pystytä toteuttamaan kattavasti, Metsähallitus pyytää, että havainnot muun muassa jäällä makoilevista saimaannorpista ilmoitetaan joko lomakkeella tai sähköpostitse Metsähallitukseen. Myös kuolleesta norpasta tulee tehdä ilmoitus.

Metsähallitus muistuttaa tiedotteessa, että norppia ei kuitenkaan saa lähestyä eikä häiritä. Myös jäällä makoileva kuutti pitää ehdottomasti jättää rauhaan. Emo käy imettämässä poikasta pesäpaikalla, mutta voi olla pitkäänkin poissa. Häirintä voi vaarantaa kuutin selviytymisen, sillä emonsa hoidossa sillä on parhaat mahdollisuudet selviytyä.

Metsähallituksen koordinoimiin pesälaskentoihin osallistuu yhteistyökumppanien WWF Suomen ja Itä-Suomen yliopiston lisäksi paikallisia vapaaehtoisia.