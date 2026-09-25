Miehikkälästä löytyi jälleen afrikkalaista sikaruttoaLöydös oli toinen Miehikkälän alueelta.
Ruokavirasto kertoo, että Miehikkälästä löytyneessä luonnonvaraisessa villisiassa on todettu afrikkalaista sikaruttoa. Asia varmistui tutkimuksessa tänään perjantaina 25.9.
Aikuinen kuollut emakko löytyi afrikkalaisen sikaruton ydinalueelta. Löydös oli toinen Miehikkälän alueelta.
Kyseessä on 44. varmistettu ASF-tautia kantava villisika Suomessa.
Virolahdelta on löytynyt kaikkiaan 36 ASF-sikaa, Lappeenrannasta viisi ja Pyhtäältä yksi.Artikkelin aiheet
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