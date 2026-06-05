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Uutiset
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Politiikka
5.6.2026
19:40
Eija Mansikkamäki
Artikkelin aiheet
Ahvenanmaa
kotiopetus
opetuksen valvonta
Suojelupoliisi
opetuspolitiikka
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