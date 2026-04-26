Takatalvi jäi lopulta vain viikonlopun mittaiseksi – juhlitaanko vappua shortseissa?Viikonlopun aikana maa on monin paikoin peittynyt valkoiseen, kun matalapaine pyyhkäisi Suomen yli sateineen. Pitkään ei kuitenkaan pihalla näy lunta, sillä takatalvi loppuu yhtä nopeasti kuin alkoikin.
Lämpimän alkukevään jälkeen viikonlopun lumipyry on varmasti yllättänyt monet, erityisesti kesärenkaisiin vaihtaneet. Eilen lauantaina Suomen yli itään liikkunut matalapaine pudotteli maan länsi- ja keskiosaan paikoin jopa yli 10 senttimetriä lunta, esimerkiksi Multia Karhilan mittausasemalle 12 cm.
Satanut lumi on kuitenkin jo tämän päivän aikana saanut kyytiä sään lämmettyä ja seljettyä sadealueen jälkipuolella.
Myös kovat tuulenpuuskat ovat riepotelleet maan etelä- ja keskiosaa eilen ja tänään. Eilen sisämaan puolella saatiin muutama myrskypuuska, tänään jo useampi. Tuuli on aiheuttanut kymmeniä vahingontorjuntoja etelään painottuen.
Maanantain vastaisena yönä tuulet heikkenevät ja sää poutaantuu koko maassa, laajalti on selkeääkin. Aamupäivällä pohjoistuuli viriää jälleen, mutta tuuli on viikonloppua heikompaa. Päivä on poutainen ja pilvisyys vaihtelevaa.
Tiistai on sään osalta hyvin samanlainen kuin maanantai, mutta itärajan tuntumaan jäänyt matalapaine voimistaa jälleen tuulia ja idässä tuulen nopeus voi puuskissa olla 20 m/s. Muualla maassa tuuli on heikompaa, mutta pohjoistuuli tekee säästä vilpoisen.
Viikon puolivälissä ilmavirtaus kääntyy länteen ja tuulet heikkenevät. Samalla meille alkaa lännestä työntyä huomattavasti lämpimämpää ilmamassaa ja vappua vietetäänkin näillä näkymin melko mukavassa säässä. Vappupäivälle säämallit saavat jopa lähes 20 asteen lämpötiloja, joten kesävaatteet voinee kaivaa pian esille.Janika TakalaKirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.
