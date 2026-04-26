Tuuli ulvoo osassa Suomea jopa myrskylukemissa – kaatuneet puut pitäneet pelastuslaitokset kiireisinäPuiden kaatumisiin liittyviä tehtäviä on tullut runsaasti erityisesti Uudellamaalla ja Hämeessä.
Navakka tuuli on aiheuttanut sunnuntaina kymmenittäin vahingontorjuntatehtäviä pelastuslaitoksille Etelä-Suomessa.
Puiden kaatumisiin liittyviä tehtäviä on tullut runsaasti erityisesti Uudellamaalla ja Hämeessä. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta arvioitiin STT:lle puoliltapäivin, että tuulivahinkoihin liittyviä tehtäviä oli kertynyt päivän aikana jo viitisenkymmentä. Myös Keski-Uudellamaalla tuulen kaatamat puut aiheuttivat siellä täällä töitä pelastuslaitokselle.
Helsingin kaupungin pelastuslaitos kertoi niin ikään saaneensa sunnuntaina useita vahingontorjuntatehtäviä. Munkkiniemessä puu oli kaatunut pyörätielle ja Keskuspuistossa linjan päälle.
Myös Hämeessä kymmenittäin tehtäviä
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen alueella tehtäviä oli kertynyt puoliltapäivin parikymmentä. Niistä suurin osa liittyi puiden kaatumisiin teille tai sähkölinjoille.
”Osa on varmaan mennyt jo yöllä nurin, ja ne on nyt huomattu, kun on alettu pyyhkiä rähmiä silmistä”, päivystävä palomestari Timo Kaivola sanoo.
Kaivolan mukaan tehtäviä on ollut ympäri maakuntaa. Asikkalassa ja Iitissä veneet olivat lähteneet tuulen mukana rannasta livohkaan ja pelastuslaitos kutsuttiin paikalle hakemaan ne takaisin.
Kanta-Hämeessäkin vahingontorjuntatehtäviä oli tullut viitisentoista. Päivystävä palomestari Pasi Lamminaho sanoo, että suurin osa tehtävistä on aiheutunut tielle tai linjoille nurin menneistä puista.
Lopella maahan kaatunut voimalinja oli sytyttänyt maan palamaan, mutta palo oli Lamminahon mukaan sammunut omia aikojaan.
Sähköt poikki tuhansilta
Ilmatieteen laitos on varoittanut voimakkaasta pohjoistuulesta maan etelä- ja itäosissa. Varoitus on voimassa alkuiltaan saakka.
Tuulen nopeus saattaa puuskissa olla maa-alueilla jopa 20 metriä sekunnissa. Yli 21 metriä sekunnissa puhaltava tuuli katsotaan myrskytuuleksi. Merialueilla ja Saimaalla tuuli puhkuu 14–17 metriä sekunnissa.
Myös sähkökatkoja on päivän aikana ollut maan etelä-, keski- ja itäosissa. Energiateollisuuden sähkökatkokartan mukaan päivällä sähköttä oli nelisentuhatta asiakasta.
