Inarilainen nuohooja kertoo kohtalokkaasta paluumatkasta, kun kaverin kelkka vajosi jäihin – ”Elämämme pisin 61-minuuttinen” Toni Multasuo esittää suuren kiitoksensa pintapelastajille, jotka tekivät kovan työn päästäkseen auttamaan kelkkailijoita.

Onnettomuus tapahtui tiistaina 21.4. Inarissa. Kuvituskuva. Kuva: Jaana Kankaanpää

Suvi Jylhänlehto

Inarilainen nuohooja Toni Multasuo kertoo avoimessa Facebook-päivityksessään tiistaina 21.4. sattuneesta onnettomuudesta Inarijärvellä, josta MT uutisoi aiemmin tällä viikolla.

Hän oli yhdistetyllä työ- ja pilkkireissulla kaverinsa kanssa. Paluumatkalla kolmen päivän reissun jälkeen takana kulkeneen kaverin moottorikelkka putosi jäihin.

”Siitä alkoi elämämme pisin 61-minuuttinen”, Multasuo kuvailee.

Kaksikko oli tehnyt lukuisia pilkkireikiä jäätietoa kerätäkseen, viimeisin niistä 400 metriä ennen putoamispaikkaa. Siinä kohdassa jään paksuus oli ollut 50 senttimetriä.

Multasuo kertoo soittaneensa hätänumeroon välittömästi, kun kaveri huusi, että kelkka uppoaa. Kelkkailijoiden välillä oli matkaa noin 300 metriä.

”Puhelun aikana lähdin etenemään upotuspaikkaa kohden päästen noin 50 metriä, kunnes itsekin tipahdin jäihin.”

Nuohoojan mukaan jää oli siinä vaiheessa muuttunut noin 10–15 senttimetrin paksuiseksi puikkojääksi ja päällä oli noin viisi senttiä loskaa.

Hän pääsi nopeasti omin avuin ylös, eikä uskaltanut liikkua ennen kuin pelastajat tulivat.

”Tilanne oli molemmin puolin todella toivottoman oloinen ja sisuamme koeteltiin toden teolla. Toni Multasuo

Multasuo näki kaverinsa kamppailevan jään reunalla, mutta kerta toisensa jälkeen jää petti alta.

”Tilanne oli molemmin puolin todella toivottoman oloinen ja sisuamme koeteltiin toden teolla. Reilu 50 minuuttia olimme kahden, kunnes pelastuspartio saavutti meidät.”

Multasuo esittää suuren kiitoksensa pintapelastajille, jotka tekivät kovan työn päästäkseen auttamaan kelkkailijoita. Viimeiset 200 metriä he puhkoivat jääkantta ja uivat perille.

Multasuo kertoo päivityksessä, että hänen kaverinsa kuljetettiin Inarijärveltä Norjan puolelle sairaalahoitoon.

Multasuo ei halunnut kommentoida tapausta laajemmin MT:lle.