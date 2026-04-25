Vanheneva autokanta kasvattaa riskejä liikenteessä – näissä maakunnissa autot ovat vanhimpia Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-iässä löytyy alueellista vaihtelua. Autokannan uudistumista vauhditetaan romutuspalkkiolla.

Pohjola Vakuutuksen mukaan myös auton kriittisiä huoltoja jätetään tekemättä taloudellisen tilanteen takia. Kuvituskuva. Kuva: Jaana Kankaanpää

Suomen teillä liikkuu yhä enemmän autoja, jotka eivät täytä enää nykypäivän turvallisuusvaatimuksia. Vakuutusyhtiö Pohjola Vakuutuksen mukaan Suomen vanha autokanta näkyy yhtiön törmäysvahinkotilastoissa.

Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausala kertoo Pohjolan tiedotteessa, että henkilöautojen keski-ikä oli Suomessa vuonna 2025 noin 13,9 vuotta.

Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-iät vaihtelevat kuitenkin alueellisesti.

Matalimpia keski-iät olivat Lausalan mukaan etelän kasvukolmiossa. Uudellamaalla keski-ikä oli 10,7 vuotta, Varsinais-Suomessa 12,9 vuotta ja Pirkanmaalla 13,4 vuotta.

Vanhimmilla autoilla ajetaan Pohjanmaalla ja Itä-Suomessa. Etelä-Pohjanmaalla autojen keski-ikä 15,4 vuotta, Kainuussa oli 15,9 vuotta, Pohjois-Karjalassa 15,4 vuotta.

Autojen turvatekniikka on kehittynyt valtavasti, ja Pohjola Vakuutuksen ajoneuvovakuuttamisen johtaja Katri Herdellin mukaan uudemmat autot suojaavat kuljettajaa ja matkustajia selvästi paremmin.

Pohjola Vakuutuksen tilastojen mukaan vuosina 2005–2010 valmistettujen autojen yli 60 kilometrin tuntinopeudessa sattuneista törmäysvahingoista lähes 14 prosenttia on johtanut henkilövahinkoihin.

Vastaavasti vuonna 2021 valmistettujen tai uudempien autojen törmäyksissä henkilövahinkoihin on johtanut vain viisi prosenttia.

Liikennevakuutuskeskuksen Onnettomuustietoinstituutin vuonna 2017 tekemän tutkimuksen mukaan 2010-luvun loppupuoliskon autot tarjoavat kuljettajalleen keskimäärin 10–20 prosenttia paremman suojan kymmenen vuotta vanhempiin autoihin verrattuna.

”Uusi auto on investointi myös omaan ja muiden turvallisuuteen. Uusissa autoissa turvallisuutta ovat viime vuosina parantaneet erityisesti ajovakauden hallintajärjestelmä, automaattinen hätäjarrutus, törmäysenergiaa vaimentavat turvakorirakenteet sekä jarruassistentti”, Herdell sanoo.

EU-komission kesällä 2024 tekemä turvallisuusasetuksen muutos edellyttää, että ensirekisteröitävissä autoissa on oltava pakollisena uusia turvallisuutta parantavia varusteita.

Näitä ovat esimerkiksi automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä, hätätilanteiden kaistanpitojärjestelmä ja peruutustutka tai kamera.

Muutoksen arvellaan vähentävän koko EU-alueella vuosina 2021–2037 yhteensä noin 24 800 liikennekuolemaa.

Myös katsastusten hylkäysprosentti on noussut tasaisesti ja vuonna 2024 lähes joka kolmas henkilöauto ei läpäissyt katsastusta.

Pohjola Vakuutuksen mukaan autoja huolletaan yhä useammin vain pakon edessä, eikä huolto-ohjelmia ei noudateta.

Myös kriittisiä huoltoja jätetään tekemättä taloudellisen tilanteen takia.

”Viime vuosien taloudellinen epävarmuus on pakottanut kotitaloudet kiristämään menojaan. Kalliita hankintoja lykätään, velanottoa vältetään ja puskuria säästetään”, kertoo Herdell tiedotteessa.

”Tämä näkyy autohuoltojen lisäksi myös autokaupassa. Auto pidetään käytössä mahdollisimman pitkään, vaikka se ei olisi enää turvallisin tai toimintavarmoin vaihtoehto.”

Suomen autokantaa on pyritty uudistamaan ja kaikkien vanhimpia ja turvattomampia autoja poistamaan liikenteestä muun muassa vuodenvaihteessa alkaneen romutuspalkkiokampanjan avulla.

Vuoden 2027 loppuun asti käynnissä olevan kampanjan aikana uuden, enintään 140 g/km päästävän henkilöauton ostaja saa 2 000 tai 2 500 euron romutuspalkkion valtion avustuksena, jos hän vie samalla romutettavaksi omistamansa vanhan liikennekäytössä olevan henkilöauton.

Autoalan Keskusliiton Lausalan mukaan maaliskuun loppuun mennessä romutuspalkkiohakemuksia oli jätetty 604 kappaletta, ja kampanjan 20 miljoonaa euron kokonaisbudjetista määrärahaa oli varattu 1,33 miljoonaa euroa.

Täyssähköisten autojen osuus uusista romutuspalkkiolla hankittavista autoista on Lausalan mukaan tällä hetkellä 49 prosenttia.