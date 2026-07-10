Ajokorttien ikäpoikkeuslupien myöntämisen perusteet kiristyivät – hakemusliitteinä silti vääränlaisia todistuksia urheiluharrastuksesta Muun muassa tavoitteellisen ja säännöllisen harrastustoiminnan todentaminen ajokortin ikäpoikkeusluvan hakemisessa muuttui.

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Ikäpoikkeusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että nuorella on perusteltu säännöllinen tarve kulkea joko opintoihin, töihin tai harrastukseen autolla. Kuva: Jaana Kankaanpää

Uutiset | Liikenne Henna Lääveri

Ajokorttilain muutokset kiristivät ajokortin ikäpoikkeusluvan myöntämisperusteita. Muutosta ikäpoikkeuslupien hakemisessa ei Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan olla ehkä huomattu.

Ikäpoikkeusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että nuorella on perusteltu säännöllinen tarve kulkea joko opintoihin, töihin tai harrastukseen autolla.

Harrastustoiminnan tulee Traficomin mukana olla tavoitteellista ja säännöllistä, jotta se voidaan huomioida ajokortin ikäpoikkeusluvan myöntämisessä. Säännöllinen kulkemistarpeeksi on määritelty tarve matkustaa esimerkiksi harrastukseen vähintään neljä kertaa viikossa.

Enää hakemuksen liitteeksi ei kuitenkaan riitä oman urheiluseuran tai valmentajan todistus. Hakemuksien liitteinä on kuitenkin Traficomin mukaan ollut yllättävän paljon vääränlaisia todistuksia urheiluharrastuksesta.

Osastopäällikkö Henna Antila kertoo, että jatkossa vain valtionavustuskelpoisen lajiliiton antama todistus hyväksytään todistuksena urheiluharrastuksen tavoitteellisuudesta.

”Todistus tulee olla lajiliitolta, eikä lajiliiton alainen seura voi allekirjoittaa todistusta liiton puolesta", hän korostaa tiedotteessa.

Enää hakemuksen liitteeksi ei kuitenkaan riitä oman urheiluseuran tai valmentajan todistus. Hakemuksien liitteinä on kuitenkin Traficomin mukaan ollut yllättävän paljon vääränlaisia todistuksia urheiluharrastuksesta.

Lajiliitto arvioi, täyttääkö ikäpoikkeusluvan hakemisen perusteena oleva harrastus tavoitteellisen harjoittelun edellytykset.

Harrastustoiminnan takia kuljettavan matkan säännöllisyyden ja pituuden tai keston arvioi hakemuksen vireille jättävä nuoren huoltaja.

Kohtuullisten matkojen rajat on määritelty tarkasti. Mikäli hakemuksen liitteet ovat vääränlaiset, ei ikäpoikkeuslupaa voida Antilan mukaan myöntää.

”Hakuprosessi pitkittyy ja pahimmassa tapauksessa ajokortin saaminen venyy. Siksi hakemuksen tekemisessä kannattaa olla tarkkana", hän muistuttaa.