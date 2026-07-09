Suomen historian suurin maantiekuljetus lähti Teuvalta – reittiä valmisteltu vuoden ajanValtava polttoainetankki on matkalla Turun telakalla rakentuvaan jättialukseen.
Suomen suurin maantiekuljetus lähti torstai-iltana Etelä-Pohjanmaan Teuvalta kohti Kaskisten satamaa Pohjanmaan rannikolla.
Kuljetettava LNG-tankki on suunniteltu ja valmistettu Meyer Turun Icon 5 -risteilijään.
West Welding -yhtiön Teuvan-tehtaalla valmistettu polttoainetankki painaa 500 tonnia ja on leveydeltään noin 15 metriä. Tankki kuljetetaan tehtaalta Kaskisten satamaan kauko-ohjattavilla, raskaisiin siirtoihin suunnitelluilla laveteilla. Satamasta lastin on määrä jatkaa vesitse matkaa Turkuun.
Tehtaalta kuljetettiin jättimäinen polttoainetankki Kaskisten satamaan myös toukokuussa. Tuolloin 30 kilometrin matka taittui noin 15 tunnissa, sillä kuljetus eteni kävelyvauhtia.
West Weldingin mukaan kuljetusreittiä on valmisteltu vuoden ajan. Reitille on tehty kuljetuksen koon vuoksi muun muassa teiden ja liittymien levennyksiä.Artikkelin aiheet
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