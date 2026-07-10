Poliisi voi sakottaa ensi kesänä aiempaa useammasta asiasta Sakkomenettelylaki uudistuu ensi kesänä.

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Lakimuutos on osa pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmaa ja sen tavoitetta sujuvoittaa rikosprosesseja. Kuvituskuva. Kuva: Jaana Kankaanpää

Uutiset | Yhteiskunta Aida Salminen

Sakkomenettelyssä poliisi tai syyttäjä voi määrätä sakon yksinkertaisessa ja selvässä asiassa, josta ei ole yleisen rangaistuskäytännön mukaisesti odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakkoa ensi kesästä alkaen, kerrotaan valtioneuvoston tiedotteessa.

Muutos vapauttaa viranomaisten resursseja vaativien asioiden käsittelyyn ja nopeuttaa rikosasioiden käsittelyä.

Tasavallan presidentti vahvisti lakimuutokset 9.7.

Jatkossa sakon ja rikesakko voidaan määrätä rikoksista, joiden enimmäisrangaistus on kaksi vuotta vankeutta nykyisen kuuden kuukauden sijaan.

Sakkomenettelyssä voidaan lisäksi määrätä enintään 5000 euron suuruinen menettämisseuraamus nykyisen 1000 euron sijaan.

Poliisi voi myös määrätä asian selvittämisestä aiheutuneet päihdetutkimuskustannukset ja ratkaista asianomistajan riidaton korvausvaatimus.

Laajennetun soveltamisalan ulkopuolelle jää kuitenkin muun muassa väkivalta- ja seksuaalirikoksia.

Suuri määrä selviä ja yksinkertaisia rikosasioita siirtyy uudistuksen seurauksena täysmittaisesta rikosprosessista kevyempään sakkomenettelyyn.

Lakimuutokset tulevat voimaan kesäkuussa 2027.